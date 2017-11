Apple joutuu taas oikeuteen – Välitti salaista tietoa modeemeistaan Intelille

Applen ja Qualcommin välinen riitely saa lisää uusia sävyjä, kun piirijätti ilmoitti haastavansa Applen oikeuteen Kaliforniassa . Tällä kertaa syynä on Applen insinöörien tekemät sopimusrikkeet.Qualcommin mukaan sen ja Applen välinen sopimukset edellyttivät, että Qualcommin modeemien parissa työskentelevät insinöörit eivät keskustele sen teknologiasta Applen muiden insinöörien kanssa, jotka työskentelevät kilpailevan yhtiön modeemien parissa. Tällä järjestelyllä Qualcomm yrittää estää yrityssalaisuuksien päätymisen kilpailijoille ja yhtiö on saanut sähköpostitodisteita tällaisesta tapauksesta.Toisessa tapauksessa Applen eräs insinööri pyysi Qualcommia luovuttamaan salaista tietoa testattavan modeemin käyttäytymisestä tuntemattomassa verkossa. Haastehakemuksen mukaan kyseinen insinööri välitti sähköpostin edelleen Intelin insinöörille, mikä luonnollisesti on vastoin sopimuksia ja lakia.Wall Street Journalin tietojen mukaan Apple tekee parhaillaan töitä, jotta se voisi luopua ensi vuoden iPhone-malleissa kokonaan Qualcommin modeemeista . Apple siirtyisi tällöin Intelin ja mahdollisesti MediaTekin asiakkaaksi.