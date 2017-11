Apple vahvistaa: Kuva saattaa palaa iPhone X:n näyttöön

Applen perjantaina kauppoihin vihdoin saattama iPhone X on tietysti ollut valtaisan kiinnostuksen kohteena nyt, kun laite on vihdoin täysin paljastettu. Monet laitteen erikoisuuksista eivät paljastu vielä ensimmäisinä tunteina tai edes päivinä, mutta jo nyt tiedämme paljon enemmän iPhone X:stä.Esimerkiksi Face ID:stä raportit ovat olleet pitkälti positiivisia ja muutamia ongelmakohtia lukuunottamatta se toimii hyvin. Toinen kiinnostuksen kohde on tietysti näyttö, joka on ensimmäistä kertaa kaltaisensa. Siinä on paljon eroa Applen edellisiin näyttöihin, joten ongelmiakin voi ilmetä.Apple onkin ottanut jo hyvissä ajoin kiinni yhteen näytön potentiaalisista ongelmista. Kyseessä on OLED-näytöille tuttu kiinnipalamisilmiö. Apple on julkaissut dokumentin , jossa kerrotaan niin kutsutun Super Retina HD -näytön ominaisuuksista, joista yksi on mahdollinen burn-in-efekti.Applen artikkeli kertoo, että OLED-teknologian hyvien puolien lisäksi siinä muutama ongelmakohta. Näistä mainitaan värien vääristymiset katselukulman vaihtuessa sekä kuvan palaminen näyttöön. Jälkimmäinen tarkoittaa, että paljon näytöllä olevat elementit voivat polttaa näyttöön jatkuvan haamukuvan, josta ei pääse enää eroon.Yhtiö kuitenkin vakuuttaa myös, että vaikka ilmiö on mahdollinen, niin iPhonen näyttö on suunniteltu välttämään ilmiötä. Näytön lisäksi myös käyttöjärjestelmätasolla on pyritti ehkäisemään palamista, joka käytännössä tarkoittaa, että staattisia elementtejä on vähennetty ja hienoisilla muutoksilla (ja animaatioilla) avustetaan kuvan elämistä.Näyttö iPhone X:ssä on Samsungin valmistama 5,8 tuuman OLED-paneeli, mutta Applen mukaan se on itse suunnitellut näytön tai ollut ainakin hyvin intensiivisesti mukana sen kehityksessä.