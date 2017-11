Bugi Applen uudessa iOS-versiossa estää i-kirjaimen kirjoittamisen

A [?] think therefore A [?] am -- Daisy Alioto (@daisandconfused) November 6, 2017

Applen uusimmasta mobiilikäyttäjärjestelmästä on löytynyt bugi, joka estää joitain käyttäjiä kirjoittamasta kirjainta i. Tarkemmin bugi löytyy Applen pilvipalvelussa toimivasta ennakoivasta tekstinkorjauksesta.Ongelma esiintyy uudessa iOS 11.1 -päivityksessä ja sille on tulossa todennäköisesti korjauspäivitys piakkoin.Kirjain i on luonnollisesti englannin kielessä erityisen tärkeä itsekseenkin, joten ongelma on selkeästi melko inhottava. I-kirjain korvataan automaattisesti tekstinsyötössä kirjaimella A, jonka jälkeen tulee vieläpä erikoinen symboli.Monissa tapauksissa symboli muuttuu kysymysmerkiksi, joten se näyttäytyy usein muodossa "A [?]". Ongelmasta on saatu paljon myös hupia aikaiseksi ja Twitterissä on twiittailtu mm. kuuluisa Descartesin Cognito ergo sum tyyliin "A [?] think therefore A [?] am".Apple on myöskin julkaissut jo ohjeen ja siinä kehotetaan lisäämään tekstin korvaaminen manuaalisesti, jossa pieni i-kirjain korvataan suurella I-kirjaimella.







there is no A [?] in team -- Stefan Constantine (@WhatTheBit) November 6, 2017