Ajokortin saa ensi vuonna ladattua älypuhelimeen

aloittaa älypuhelimessa toimivan mobiiliajokortin testaamisen vielä ennen vuodenvaihdetta, kertoo Ilta-Sanomat . Varsinaisen ajokortin tarvetta mobiilikortti ei kuitenkaan poista.Suunnitelmissa on, että älypuhelinsovelluksen muodossa olevan ajokortin testaaminen aloitetaan noin tuhannen henkilön testitiimin voimin ennen vuodenvaihdetta. Mikäli testaus sujuu hyvin, tulee sovellus laajemmin saataville ensi vuoden aikana. Testivaiheessa sovellus on tarjolla iPhonelle, mutta sähköinen ajokortti on tulossa myös Androidille.Trafin yksikönpäällikköhuomauttaa Ilta-Sanomille, että EU-direktiivissä ajokortti määritellään fyysiseksi esineeksi, minkä takia testattavaksi sovellus ei voi syrjäyttää tai korvata tavallista ajokorttia. Mikäli Suomessa aiottaisiin siirtyä virtuaalisiin ajokortteihin, pitäisi direktiiviä ensin muuttaa.Mitä järkeä sovelluspohjaisessa ajokortissa sitten on? Karppisen mukaan mobiilisovelluksen avulla käyttäjälle voidaan tarjota joitain ajamiseen liittyviä lisäpalveluita. Sovellus voi esimerkiksi ilmoittaa ajokortin vanhenemisesta, ajoneuvoverosta tai auton katsastamisesta muistuttamisen. Möhemmin ominaisuustarjontaa voidaan täydentää rekisterinumeron tarkastamisen mahdollistavilla lisäpalveluilla. Kehityksen suunta määräytyy saatujen käyttökokemusten perusteella.