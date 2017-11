YouTuben superkeveyt versio julki – Näin lataat sen

Suomessa saadaan nauttia harvinaislaatuisen hyvistä mobiillidatayhteyksistä, minkä takia suomalaiset kuluttavatkin mobiilidataa ennätyksellisen paljon. Muualla maailmassa datasiirto on kalliimpaa ja/tai sitä on rajoitettu erilaisin keinoin. Erityisesti kehitysmaissa on huonojen yhteyksien ja tiedonsiirron kalleuden takia tarvetta kevennetyille ohjelmistoversioille.Näiden syiden takia Googlekin on kehittänyt YouTuben Android-sovelluksesta kevyempää Go-versiota, josta löytyy myös mahdollisuus ladata videoita puhelimen sisäiseen muistiin myöhempää katselua varten sekä kyky lähettää kopioita videoista kavereiden puhelimiin Bluetooth-yhteyden yli. Esimerkiksi musiikkivideoita voi olla mukava tallettaa puhelimeen.Valitettavasti YouTube Go -sovellus on saatavilla ainoastaan kehitysmaissa. Suomalaiset voivat ladata kuitenkin ohjelman A PK-paketin APKMirror-verkkopalvelusta ja asentaa sovelluksen puhelimeensa. Ennen asentamista puhelimen asetuksista pitää kuitenkin sallia tuntemattomat latauslähteet.