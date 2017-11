OnePlus toi kasvojentunnistuksen myös OnePlus 3:lle ja 3T:lle

OnePlus on kertonut viime vuoden älypuhelinmalliensa omistajille viimeaikoina varsin hyviä uutisia. Uutisten varjolla tiedämme, että kyseessä on ensimmäinen OnePlus-malli, joka saa Androidin Oreo-version, mutta valitettavasti muutoslokista ei paljastunut kehuttua OnePlus 5T:ssä esiteltyä kasvojentunnistusominaisuutta.Nyt on kuitenkin paljastunut, että molemmat viime vuoden mallit, eli sekä OnePlus 3 että OnePlus 3T, saavat myös kasvojentunnistuksen, mutta aivan OnePlus 5T:n kaltaista ominaisuutta se ei tue. OnePlus on tuonut Googlen Trusted Face -toiminnon puhelimeen ja se toimiikin sitä testanneen Digit.in :n mukaan varsin nopeasti.Ominaisuus ei kuitenkaan tue OnePlus 5T:n tavoin avaamista suoraan kotinäkymään, vaan käyttäjän tulee tunnistuksen jälkeen (kuten iPhone X:llä) avata laite liukueleellä. OnePlus 3:n ja 3T:n kasvojentunnistus ei myöskään toimi näytön ollessa pois päältä, joka erottaa sen OnePlussan uudesta ominaisuudesta.On joka tapauksessa mukava nähdä, että OnePlus tuo uusia ominaisuuksia vanhemmillekin puhelimille. Mikäli haluat kasvojentunnistuksen käyttöön OnePlus 3:lla tai 3T:llä, niin se löytyy asetuksista tietoturvavalikon kohdasta Smart Lock (Settings > Security & fingerprint > Smart Lock), kunhan laitteeseen on vain asennettu uusi käyttöjärjestelmäpäivitys.OnePlus on aiemmin vahvistanut , että sen uusi huippunopea kasvojentunnistus saapuu kesällä esitellylle OnePlus 5 -mallille käyttöjärjestelmäpäivityksen yhteydessä, joka saapunee alkuvuodesta.