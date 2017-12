OnePlus 5 sai uuden Android Oreo -esiversion

Uskaliaimmat OnePlus 5 -käyttäjät pääsevät nyt kokeilemaan uutta esiversiota, joka tuo Androidin uuden Oreo-version ominaisuuksia. OnePlus on aloittanut tänään Oreo-beetaohjelmassaan uuden version jakelun.Päivitys kantaa nimeä OxygenOS Open Beta 2 ja on siis toinen beetaversio Android Oreon päälle rakennetusta käyttöliittymästä. Se tuo mukanaan päivityksiä muun muassa launcheriin, itse järjestelmään sekä tiedostonhallintaan.Uudessa päivityksessä on tehty korjauksia muun muassa pikakuvakkeisiin ja widgetteihin, nopeutettu järjestelmän ja erityisesti tiedostojen käsittelyn toimintaa sekä uudistettu kameran käyttöliittymää. Lisäksi se tuo mukanaan parannuksi Bluetooth-äänentoistoon, lukumoodiin ja värinämoottorin toimintaan.Tietysti mukana on tusinoittain muita pienempiä korjauksia sekä Androidin marraskuun tietoturvapäivitys. Lisätietoja päivityksestä löytyy täältä