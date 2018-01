OnePlus on perunut OnePlus 5:n Oreo-päivityksen, uutta tulossa tilalle

OnePlus on julkaissut omalla keskustelualueellaan viestin, jossa kerrotaan odotetun Oreo-päivityksen perumisesta. Yhtiön mukaan huippusuositun, viime kesänä esitellyn OnePlus 5:n Oreo-päivitys on jouduttu perumaan.Kiinalaisvalmistaja on joutunut vetämään julkaisun takaisin, sillä päivityksen ohjelmistosta on löytynyt bugi. OnePlus ei kerro tarkemmin millaisesta bugista on kyse, mutta oletettavasti ongelma oli vakava, jotta ohjelmistoa ei voitu päästää maailmanlaajuiseen jakeluun.OnePlus kuitenkin kertoo, että 5.0-version sijaan julkaisuun tulee Oxygen OS:n 5.0.1-versio, jota se työstää parhaillaan pikavauhtia. Sen osittainen julkaisu tapahtuu yhtiön mukaan "pian". Valitettavasti tarkkaa aikataulua ei tässä vaiheessa anneta.Oxygen OS v5.0, nyt v5.0.1, on OnePlussan ensimmäinen Androidin uusimman Oreo-version päälle rakennettu käyttöliittymä, joka tuo mukanaan uudistuksia muun muassa kameraan, launcheriin kuin järjestelmään itseensäkin.