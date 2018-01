Nyt esiteltiin uusi Nokia 6: entistä vakuuttavampi keskisarjalainen

Nokia-puhelimia valmistava HMD Global on esitellyt heti vuoden alkuun uuden älypuhelinmallin . Kyseessä on viime vuoden Nokia 6 -mallin uusittu versio, joka tuo mukanaan melkoisen pakkauksen uusia ominaisuuksia.Tärkein uudistus viime vuoden Nokia 6:een on tehty tietysti järjestelmäpiirissä, joka on päivitetty Snapdragon 430:stä Snapdragon 630:een. Tämä tarkoittaa melkoisesti lisää suorituskykyä ja samalla akkukesto pysyy kurissa laitteen 3000 milliampeeritunnin akulla.Uudistuksia on tehty myös estetiikassa, joka tarkoittaa, että sormenjälkilukija ja napit näytön alapuolelta ovat poistuneet. Sormejälkilukijan paikka on nyt keskellä takakantta. Yhtiö on myös lisännyt varsin mukavan näköisiä aksenttivärityksiä mm. sormenjälkilukijan ja kameran ympärille.Yksi suurimmista uudistuksista on lisäksi latausliitännän vaihtuminen C-mallin USB-liitäntään. Muuten laitteen tekniikka on pitkälti samaa, eli tarjolla on 16 megapikselin kamera, 5,5 tuuman Full HD -näyttö sekä 32/64 gigatavua tallennustilaa. RAM-muisti on tosin nopeampaa ja sitä on nyt molemmissa malleissa 4 gigaa.Valitettavasti toistaiseksi laite on julkistettu vasta Kiinassa, joten Euroopan myynnistä ei ole vielä tietoa. Viime vuoden 32 gigatavun Nokia 6:lla on tällä hetkellä hintaa Suomessa n. 230 euroa. Uudella mallilla on hintaa Kiinassa 200 euron molemmin puolin.