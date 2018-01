OnePlus julkaisi uuden tulipunaisen version OnePlus 5T:stä

OnePlus käytti viime vuoden kahdessa huippupuhelimessaan, OnePlus 5:ssä ja OnePlus 5T:ssä, varsin minimaalisesti värejä. Julkaisuiden yhteydessä molemmat puhelimet tuotiin tarjolle vain varsin konservatiivisilla värivaihtoehdoilla, mutta yhtiö on sittemmin muuttanut ääntä kellossa.Alunperin yhtiön uusin älypuhelin OnePlus 5T saapui vain mattamustana Midnight Black -versiona, mutta Star Wars -erikoisversion tarvoin suosittu valkoinen värivaihtoehto saapui myöhemmin myös laajemmin myyntiin. Nyt yhtiö laajentaa väriskaalaa entisestään ja uutena mallina esiteltiin tulipunainen Lava Red -versio.Tässä vaiheessa uusi värivaihtoehto on julkistettu vasta Intiassa, jossa yhtiö on kasvanut viimeaikoina huimaa vauhtia. Myös Star Wars -versio julkistettiin ensin Intiassa , mutta myöhemmin paljastui, että se saapuu myös Suomeen Kuten tavallista, niin Lava Red -malli on ainoastaan kirkkaan punaisella kuorella varustettu OnePlus 5T, jonka sisuskalut ovat täysin yhtenevät muiden mallien kanssa. Väri on tässäkin tapauksessa mattapintainen ja ympäröi koko laitteen alumiinikuoren. Valkoisen versiosta poiketen myös hälytyskytkin on rungon kanssa samanvärinen.Jos, ja toivottavasti kun, laite saapuu myyntiin Suomessa, niin sitä myydään jälleen todennäköisesti Elisan kautta, kuten rajoitettua Star Wars -mallia