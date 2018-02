Testissä Android-kuninkaan paluu: Google Pixel 2

Arvostelussa Google Pixel 2 – Android-kuninkaan paluu

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Googlen Pixel-puhelimia pidettiin vuoden 2016 parhaina Android-puhelimina muun muassa loistavien kameroidensa takia. Suomalaisten harmiksi puhelimen saatavuus oli kuitenkin huono, eikä sitä myyty suoraan täällä laisinkaan. Valitettavasti on todettava, että tässä suhteessa Pixel 2:n lanseeraus syksyllä 2017 ei tuonut muutosta. Googlen verkkokaupasta tilatessa tulee antaa yhdysvaltalainen osoite (tai muu maa, jossa Pixel 2 on virallisesti myynnissä). Jotkin jälleenmyyjät tuovat puhelinta Suomeen, mutta suomilisää on hinnassa varsin paljon. Tekniset tiedot Järjestelmä:

Android 8.1.0 Oreo

Mitat:

145,7 x 69,7 x 7,8 mm

Paino:

143 g

Näyttö:

5” AMOLED 1920x1080, Gorilla Glass 5

Suoritin:

Snapdragon 835, 2,35 Ghz + 1,9 Ghz, 64 bittiä ja 8 ydintä

RAM:

4 GB

Tallennustila:

64 tai 128 GB

Kamerat:

Takana 12,2 megapikseliä, automaattilasertarkennus, f/1.8, OIS ja EIS Etukamera 8 megapikseliä, f/2.4, kiinteä tarkennus

Yhteydet:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, Bluetooth 5.0 + LE, NFC

SIM:

nano-SIM / eSIM

Akku:

2700 mAh, pikalataus

Muuta:

USB Type C -latausliitäntä, sormenjälkilukija takana, eteen suunnatut stereokaiuttimet, Active Edge, IP67 suojattu Ulkonäkö Pixel 2 jakaa kansaa ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin sen näyttöä ympäröivät reunukset ovat suhteellisen paksut etenkin ylä- ja alareunoissa. Nykyaikana on muodin mukaista minimoida etupaneelin pinta-ala, joka ei ole näyttöä. Itse pääsin aiemmin testaamaan One Plus 5T:tä, joka oli yhtiön ensimmäinen 18:9-näytöllä varustettu laite, enkä oikein nähnyt pitkulanäytön positiivisia puolia. Pixel 2:n isoveli, Pixel 2 XL, on myös 18:9-laite, mutta sellaista emme tällä kertaa saaneet testiin hankittua. Puhelimessa on eteen suunnatut stereokaiuttimet, mikä on mielestäni ainoa oikea kokoonpano. Vasemmassa yläreunassa voi nähdä myös etukameran, mutta muutoin etupuoli on tyhjä. Aina päällä oleva näyttö näyttää kellonajan, päivämäärän, tulevat hälytykset sekä ilmoituskuvakkeita. Aina päällä olevan näytön saa toki kytkettyä pois päältä, mikäli haluaa esimerkiksi venyttää akkukestoa äärimmilleen. Toinen kansaa jakava tekijä on puhelimen kaksiosainen takakuori. Toisten mielestä ylälaidan lasiraita ei ehkä ole kovin tyylikäs. Omaa silmää se miellyttää, minkä lisäksi se helpottaa hahmottamaan miten päin puhelin on kädessä, kun siihen tarttuu sen ollessa vaikkapa taskussa. Lasialuetta on edellisestä iteraatiosta hieman kutistettu. Pääkameran linssi on sijoitettu aivan puhelimen yläreunaan led-salaman viereen. Sormenjälkilukija on lähempänä takakuoren keskiosaa, kaukana linssistä, kuten kuuluukin. Sormenjälkilukijan väitetään olevan maailman nopeimpia, enkä testien perusteella osaa tätä väitettä kumota tai vahvistaa. Tunnistustarkkuus on mielestäni hyvä ja nopeus kiitettävä. Pixel 2 on metallikuorinen, mutta ei välttämättä tunnu siltä. Google on päättänyt maalata puhelimen, joten takakuoren alumiini ei ole näkyvillä. Yhtiö varoittaa, että esimerkiksi farkkukangas saattaa ajan mittaan värjätä pintaa, mutta ainakaan testikuukauden aikana tällaista ei ole havaittu tapahtuvan, vaikka testikappaleena oli valkoinen malli, jonka luulisi olevan kaikkein herkin.

Toisella laidalla on kaksi metallista painiketta: virtanäppäin ja äänenvoimakkuuden säätö. Kyseessä on ns. unibody-ratkaisu, eli puhelinta ei saa (helposti) itse auki, eikä esimerkiksi akku ole (helposti) vaihdettavissa. Puhelin on IP67-sertifioitu, eli vesi- ja pölytiivis. Merkintä kertoo, että puhelin kestää hetkellisen upotuksen veteen.

Tekniikka Paperilla Pixel 2 ei ole mitenkään ihmeellinen puhelin. AMOLED-näytön resoluutio on “vain” 1920x1080, keskusmuistia on “vain” 4 gigatavua ja kamerassa on “vain” 12 megapikseliä. Puhelinta hetken käytettyään on kuitenkin helppo todeta, että Google on aivan oikealla tiellä, kun se keskittyy käyttökokemukseen sen sijaan, että yrittäisi saada mukaan suurimmat numerot. Samaa maltin (ja mielestäni järjen) linjaa ovat viime aikoina kyllä noudattaneet monet muutkin valmistajat. Kertaakaan en testin aikana harmitellut, että “voi kun vaan olisi enemmän pikseleitä”. Ainakin 5-tuuman kokoluokassa perinteinen teräväpiirtotarkkuus on aivan tarpeeksi. Pikselitiheys on 441 ppi, eli esimerkiksi Applen mittarilla parhainta Retina-luokkaa. Ehkä kohtuullinen pikselimäärä on yksi syy siihen, että Google on saanut pienehköstä akusta puristettua koko päiväksi virtaa.

Muilta ominaisuuksiltaan näyttö on erinomainen. AMOLED-tekniikka takaa syvät mustat ja suhteellisen vähävirtaisen aina päällä -ominaisuuden. Väriprofiileja on tarjolla kolme, joista kaksi ensimmäistä ovat saturaatioltaan maltillisempia ja viimeinen räikeä ylilyönti. Hieman harmillista, ettei saatavilla ole enempää portaita. Suorittimena Pixel 2:ssa toimii tietysti ko. vuoden huippumalli, eli Qualcomm Snapdragon 835. Tässä suhteessa Pixel 2 ei ole sen parempi kuin kilpailijatkaan, mutta jotenkin erityisen nopealta ja napakalta puhelin kyllä käytössä tuntuu. En usko, että mikään tällä hetkellä markkinoilla oleva puhelin olisi arkikäytössä yhtä varma ja sulavakäytöksinen, huolimatta siitä, että Pixel 2:ssa on muistia vain 4 gigatavua. On ilo todeta, että Google on irtaantunut tallennustilasta pihistelevien joukosta: pienin saatavilla oleva tila on 64 GB, suurempi 128 GB. Tämä on tietysti tarpeellistakin, sillä monen harmiksi muistikorttipaikkaa ei laitteesta löydy. Akun kapasiteetti on kokoluokkaan nähden ymmärrettävä 2700 mAh, vaikka ainahan sitä suurempaa toivoisi. Google on saanut tästä kuitenkin tiristettyä varsin hyvin koko päivän akkukeston. Jos lähtee viettämään iltaa, niin joutuu töiden jälkeen kyllä lataamaan puhelimen, mutta normaalina arkipäivänä se kestää kohtalaista käyttöä aamusta iltaan ilman mitään virransäästöominaisuuksia. Suurempiin puhelimiin nähden mehuja on yksinkertaisesti vähän vähemmän. Pixel 2:ssa on nano-SIM-kortin ohella mahdollisuus käyttää eSIM-palvelua, mutta sellaista ei vielä Suomessa ole tarjolla. Onneksi myös perinteinen vaihtoehto on vielä mukana. Käytettävyys ja ohjelmisto Googlen laitteet ovat aiemmin olleet referenssilaitteita. Nexus-puhelinten tarkoitus oli näyttää, mihin puhdas Android pystyy. Pixel-puhelinten kanssa tämä on hieman muuttunut, sillä mukana on ominaisuuksia, joita varsinaisesta puhtaasta, valmistajille jaettavasta Androidista ei löydy. Puhdas Android ja sen esittely on kuitenkin edelleen tärkeää, huolimatta muutamista lisäominaisuuksista ja eksklusiivisesta launcherista. Kotinäytöltä löytyy alalaitaan siirretty hakupalkki ja muodin mukaisesti saatavilla on aloitusnätön vasemmalta puolelta löytyvä virta, johon saa näkymään vaikkapa omia tapahtumia, pörssikursseja ja uutisia. Hakupalkki on näppärä ja nyt järkevässä paikassa. Sen kautta voi hakea niin nettisisältöä kuin puhelimen sovelluksia ja vaikka yhteystietoja.

Yksi puhelimen hauskemmista ominaisuuksista on musiikin tunnistus. Puhelin tunnistaa, kun ympärillä soi musiikkia ja näyttää aina päällä -näytöllä artistin ja kappaleen nimen. Ilmoitusvalikkoon ilmestyy myös linkki, josta pääsee katsomaan lisätietoa artistista kappaleen sanat. Tunnistusominaisuus on toteutettu offlinessa, eli puhelin ei lähetä kuulemaansa mihinkään analysoitavaksi. Tämä tietysti rajoittaa aika paljon tunnistuskykyä, mutta testin aikana se tunnisti kyllä ainakin allekirjoittaneelle täysin tuntemattomia kappaleita ja esittäjiä esimerkiksi TV-sarjoista. Googlen mukaan se tunnistaa “kymmeniä tuhansia” kappaleita. Yksi suurimmista Pixel 2:n myyntivalteista on Google Assistant -integraatio, mutta sen käyttäminen Suomessa vaatii puhelimen kielen asettamista englanniksi. Pixel 2:ssa on ns. Active Edge -toiminto, eli puhelimen reunoja voi puristaa Assistantin aktivoimiseksi. Ominaisuutta ei valitettavasti voi käyttää mihinkään muuhun, eli jos kieli on suomi ja Assistant näin ollen pois käytöstä, niin Active Edge ei myöskään ole päällä eikä puristaminen tee mitään. Kamerat Odotukset Pixel 2:n kameran suhteen olivat korkealla, sillä edellisiä Pixel-puhelimia suitsutettiin paljon juuri niiden kuvausominaisuuksien vuoksi. Google ei pettänyt tänäkään vuonna, ja Pixel 2:n kamera onkin lähes järjestäen rankattu älypuhelinkameroiden ykköseksi. Tulokset on saavutettu raudan ja ohjelmiston tiukalla yhteistyöllä. Muotokuvamoodi (Portrait mode), tai Pysty, kuten Pixelin käyttöliittymä sitä tituleeraa, on viime vuoden muotiominaisuus, joka jokaisesta kamerasta tulee nykyisin löytyä. Muut valmistajat ovat toteuttaneet toiminnon kahdella linssillä, joilla saadaan taltioitua efektin avuksi syvyystietoa, mutta Google on päättänyt, että yksikin linssi riittää. Pixel 2 hyödyntää kahden linssin sijasta koneoppimista, joka pystyy yllättävän luotettavasti tunnistamaan, mikä kuvassa tulisi jättää teräväksi. Google pystyy hyödyntämään tätä toiminnallisuutta myös etukamerassa, mikä on asteen harvinaisempaa ja mielestäni myös hyödyllisempää: huomattavasti useammin käytin ominaisuutta etu- kuin takakameralla. Pixel 2:n pääkamerassa on edellisvuoden tapaan 12 megapikseliä. Tällä kertaa ne ovat kuitenkin teknisesti hieman erilaisia, nimittäin jokainen kennon pikseli on jaettu kahteen alipikseliin. Alipikseleiden avulla valokuvattavasta kohteesta saadaan luotua karkea syvyyskartta, jonka avulla voidaan hienosäätää muotokuvamoodin taustan sumennusta. Periaatteen voi ajatella toimivan samaan tapaan kuin ihmisen kaksi silmää. Googlen HRD+-kuvaustila on oletuksena päällä aina, eikä sitä edes saa pois päältä ennen kuin asetuksista käy napauttamassa päälle ko. valinnan. Eli Googlen ajatus selvästikin on, että suurimmalla osalla käyttäjistä ei ole syytä käyttää mitään muuta kuvaustilaa, ja tämä on varmaankin myös totta. HDR+:lla kuvaaminen on nopeaa huolimatta siitä, että kamera nappaa aina useamman kuvan kerralla, ja tulokset ovat usein loistavia. Kuviin tallentuu sekä tummien että valoisten alueiden yksityiskohtia ilman sarjakuvaefektiä. Pixel 2:n kameran vahvuus on suuressa dynamiikassa. Kuviin tallentuu hyvin yksityiskohtia sekä valoisiin että varjoisiin kohtiin, minkä ansiosta kuvista useammin tulee onnistuneen näköisiä. Kamera tallentaa joko automaattisesti tai käyttäjän halutessa kuvien mukaan myös pari sekuntia liikettä. Etukamerassa ei ole optista kuvanvakainta eikä automaattitarkennusta, mutta se tallentaa silti mielestäni loistavaa jälkeä. Esimerkiksi Samsungin puhelimiin verrattuna etukameran tuottamat kuvat ovat terävämpiä. Tämä ei johdu pelkästä raudasta, vaan ehkä enemmänkin erilaisista mieltymyksistä algoritmeissa, mutta Pixel 2:n tulos miellyttää kyllä omaa silmää.

Kameran käyttöliittymä on erittäin yksinkertainen ja manuaalisäätöjän on niukasti (eikä niiden käyttökään ole niin intuitiivista kuin monilla kilpailijoilla). Tarjolla on sentään muutama kuvaustila, kuten panoraama ja “Pysty”, eli muotokuvatila. Panoraamatila on itse asiassa yksi puhelimen kameran suurimmista heikkouksista. Se on todella epävarma ja sillä on vaikea saada hyviä tuloksia. Myös kuvan ottaminen on kömpelömpää kuin voisi olla. Hauska ja varsin vaikuttava lisä ovat AR-tarrat. Puhelin osaa analysoida kuvassa näkyvän pinnan ja luoda sen päälle erilaisia liikkuvia kuvia. Hahmon näkee kuvassa reaaliaikaisesti ja siitä voi kuvata videoita ja valokuvia. Kameraa voi liikutella hahmon ympärillä aivan kuin se olisi todella olemassa. Julkaisuvaiheessa mukana on mm. Star Wars ja Stranger Things -hahmoja.

Yhteenveto Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että puhelin on lähes täydellinen. Eteen suunnatut stereokaiuttimet, IP67-suojaus, hyvin sijoiteltu ja nopea sormenjälkilukija, laadukas AMOLED-näyttö, puhdas Android ja loistava kamera tekevät loistavan paketin. Ymmärrän kuitenkin sen heikkoudet monien silmissä, eikä niitä voi ohittaa. 2017-vuoden loppupuoliskolla lanseeratussa puhelimessa on ehkäpä “vuoden puhelin” -kandidaattien suurimmat reunukset näytön ympärillä ja se on varsin maltillisen kokoinen monelle isompaa näyttöä kaipaavalle. Myös akkukapasiteettia voidaan pitää lippulaivamallien keskuudessa keskinkertaisena, vaikkei keston kanssa testin aikana ongelmia ollutkaan. Kuulokeliitännän puutekin on trendikkyydestään huolimatta laskettava epäilemättä miinukseksi. Muun muassa näiden syiden vuoksi en voi antaa puhelimelle enempää kuin 4,5 tähteä, niin toimiva kokonaisuus kuin se onkin. Google Pixel 2









Twiittaa





Keskustelut

Lisää keskusteluja