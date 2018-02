Näyttötrendin aloittaneen huippupuhelimen seuraava kehitysaskel paljastui, jopa iPhone X jää toiseksi

Kiinalaisvalmistaja Xiaomi aloitti todennäköisesti täysin tietämättään nykyisen näyttötrendin, jossa älypuhelinten näyttö valtaa koko etupinta-alan ja tilaa joutuvat tekemään niin napit kuin paksut reunuksetkin.Mi Mix esiteltiin lokakuussa 2016, ja viime vuonna yhtiö julkisti seuraajan, Xiaomi Mi Mix 2:n, joka näytti kovasti samalta laitteelta. Nyt kiinalaisfirma on laittanut vielä paremmaksi, ja tulevassa laitteessa reunuksia on kiristetty entisestään.Kiinalaissivusto Weibon kautta on vuotanut tietoja ja kuvia tulevasta laitteesta, joka kantaa nimeä Xiaomi Mi Mix 2s. Kyseessä on siis viime vuotisen mallin paranneltu versio.Mi Mix 2s:stä löytyy mm. uusi Snapdragon 845 -piiri, 8 gigatavua RAM-muistia ja 256 gigatavun tallennustila. Mielenkiintoisinta laitteessa on kuitenkin ulkonäkö ja rakenne, sillä Xiaomi on entisestään laajentanut näyttöä reunusten kustannuksella.Mikäli laite tulee kuvan kaltaisena myyntiin, niin noin kuuden tuuman näytöllä varustettu laite on varmasti lähimpänä koko etupaneelin näyttöä mitä markkinoilla on tarjota. Niin iPhone X kuin Essential Phonekin sisältävät enemmän ei-näytöllistä tilaa etupaneelissa. Mi Mix 2s:ssä ainoastaan kapeat reunukset sekä kulmaan sijoitettu kamera vievät hieman tilaa näytöltä.Huhujen mukaan laite nähdään loppukuusta MWC-messuilla, jolloin varmasti kuulemme myös enemmän missä maissa uutuutta päästään ostamaan.