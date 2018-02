Android P uudistaa käyttöliittymän – iPhone X -tyylisille näytöille tuki

Samsung aloitti vasta hiljan Android Oreo -päivityksen jakelun eurooppalaisille Galaxy S8 -älypuhelimille, mutta jo nyt on saatu uutta tietoa Googlen sisällä kypsyvästä Android P -ohjelmistijulkaisusta. Bloombergille hiiskuttujen tietojen mukaan tänä vuonna Google on panostanut Androidin mukautuvuuteen erilaisia näyttöjä hyödyntäviin laitteisiin.Käytännössä Android P tulee sisältämään tuen esimerkiksi Essential Phonen tai iPhone X:n näytöistä tutuille "etukamerakoloille". Puhelimien näyttöjen ympäriltä höylätään kaikki ylimääräinen pois ja viime vuonna päästiin jo siihen pisteeseen asti, että lähes kaikesta on päästy eroon: vain etukamera ja muut sensorit estävät enää näyttöalan kasvattamista.Googlella on laitettu trendi merkille ja hakukoneyhtiö haluaa Android P:llä varmistaa, että puhelinmerkit voivat joustavasti hyödyntää uusia trendejä puhelimissaan. Käytännössä Googlen pitää muokata Androidin käyttöliittymää niin, että se ymmärtää yläreunan keskiosassa olevan "mustan aukon". Kameraloven lisäksi Google aikoo muokata Android P:n käyttöliittymää tukemaan taitettavia näyttöjä. Bloombergin tietojen mukaan Androidin käyttöliittymää uudistetaan muutenkin isolla kädellä, jotta ohjelmisto vetoisi paremmin iPhone-käyttäjiin.Google Assistantin (eli Googlen kehittämän digitaalisen avustajan) hyödynnettävyyttä kolmansien osapuolien kehittämissä sovelluksissa aiotaan myös parantaa Android P:ssä.