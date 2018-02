Samsung pysäytti Galaxy S8:n Android-päivitykset

Samsung on joutunut pysäyttämään huippupuhelin Galaxy S8:lle tarkoitetut Android-päivitykset. Viime viikon lopulla kerroimme , että Samsung aloitti Galaxy S8:n Oreo-päivitykset Euroopassa. Valitettavasti nyt päivityksille on tullut este, kertoo SamMobile Jo ainakin Saksassa aloitetut Android 8.0 Oreo -päivitykset on jäädytetty ja Samsung on antanut kommentin päivitysten pysäyttämisestä. Yhtiön mukaan laitteissa on havaittu päivityksen jälkeen ongelmaa, jossa laite odottamattomasti käynnistää itsensä uudelleen.Niinpä Samsung pysäytti päivitykset väliaikaisesti, kunnes ongelma on löydetty ja korjattu. Tietysti yhtiö etsii vikaa niin nopeasti kuin pystyy ja ryhtyy jälleen toimittamaan päivitystä, kun ongelma on korjattu.Ongelma on varsin harmittava, sillä viime vuoden huippupuhelimen omistajat ovat pitkään joutuneet odottamaan Androidin viimeisintä merkittävää päivitystä. Android Oreo tuo laitteeseen monia mielenkiintoisia ominaisuuksia, jotka löytyvät jo monista kilpailevista laitteista.Valitettavasti Samsungilta ei osattu kertoa kuinka kauan joudumme päivitystä odottamaan.