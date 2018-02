Uusi bugi iPhonessa: Viesti kaataa sovelluksen

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8 -- Tom Warren (@tomwarren) February 15, 2018

Uusi vakava bugi on löytynyt iPhone-puhelimissa käytetystä iOS-käyttöjärjestelmästä. Ongelma esiintyy mm. viestisovelluksissa ja se mahdollistaa yhdellä viestillä sovelluksen jäädyttämisen.Bugi löytyy iOS:n versiosta 11.2.5 ja koskee niin järjestelmän oletusviestisovellus iMessagea, muita viestimiä, mukaanlukien Facebook Messenger, WhatsApp, sekä jopa sähköpostisovelluksia, kuten Gmail tai Outlook, kertoo The Verge Ongelman hyväksikäyttö perustuu Intiassa puhutun Telugu-kielen yhteen symboliin. Jostain syystä symbolin näyttäminen ei onnistu ja sovellus jäätyy täysin. Kun symbolin sisältävä viesti on vastaanotettu niin sovellusta ei saa takaisin käyttökuntoon ennen kuin joku lähettää uuden, toimivan, viestin.Telugu-merkin sisältäneen viestin avaaminen tämän jälkeenkin jäädyttää sovelluksen, joten viesti tulee poistaa, kun toimivan viesti on vastaanotettu. Tietojen mukaan bugi ei koske iOS:n 11.3:n beetaversiota, mutta se ei ole vielä virallisesti saatavilla.Voi olla, että Apple päättää kiirehtiä keväälle tarkoitetun iOS 11.3 -julkaisun nyt, kun merkittävä ongelma merkistökoodauksessa, tai jossain siihen liittyvässä, on paljastunut.Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun iPhonesta on löytynyt viesteihin liittyvä vakava ongelma. Viime kuussa kerroimme bugista, jonka avulla iPhonen sai kaatumaan yhdellä linkillä.