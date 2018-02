Apple lupaa pian korjauksen kaatumisongelmaan

Applen mobiilikäyttöjärjestelmästä paljastui jälleen yksi vakavanpuoleinen bugi aiemmin tällä viikolla . Kaikenmuotoisia viestisovelluksia piinaava ongelma koski yhtä erikoista merkkiä, jonka avulla pystyi kaatamaan sovelluksen.Kyseessä on siis Intialaisen Telugu-kielen merkistöstä löytyvä merkki, jonka saavuttua viestisovellukseen (esim. iMessage, Outlook, WhatsApp tai Gmail) se jäädyttää täysin kyseisen sovelluksen. Ainoastaan ongelmallisen viestin poistaminen tuo takaisin sovelluksen toimivuuden.Lisäksi esimerkiksi notifikaatiossa merkki kaataa myös itse käyttöjärjestelmän, jolloin laite vaatii uudelleenkäynnistämisen.Apple on vastannut yleisön huutoon vahvistamalla , että ongelma tullaan korjaamaan seuraavassa päivityksessä. Jo aiemmin beetaohjelmassa olivat kokeilleet toimivuutta iOS:n tulevassa 11.3-versiossa, eikä sitä ollut saatu kaatumaan.Tässä vaiheessa ainoa kysymys on, että kuinka kauan tulevaa päivitystä joudutaan odottamaan. Käyttöjärjestelmän 11.3-versioon työstetään myös paljon muita ominaisuuksia, joten sen valmistumisessa saattaa kestää vielä viikkoja tai jopa kuukausia.Apple aikookin väliaikaisen päivityksen pian, mutta sille ei ole annettu päivämäärää. Todennäköisesti, ja ainakin toivottavasti, se kuitenkin saapuu aivan lähipäivinä.