Päivitys toi ongelmia Googlen Pixel 2 -puhelimiin

Googlen Pixel 2 -puhelimia on pidetty, erittäin hyvästä syystä , Android-puhelinten aivan parhaimmistona. Täysin ongelmitta nämäkään laitteet eivät tietysti ole, ja hiljattain yksi uusi ongelma on bongattu käyttäjien toimesta.Ilmeisesti hiljattaisen helmikuun päivityksen jälkeen Pixel 2 -puhelimiin on sujahtanut yksi ongelma lisää. Käyttäjät ovat Redittissä sekä Googlen omilla foorumeilla valitelleet laitteen kuumentumisesta ja samalla laite on menettänyt akkukestoaan. Nämä ongelmat tietysti saapuvat usein käsi kadessä.Kyseessä ei vaikuta myöskään olevan mikään pienen piirin ongelma, vaan viestejä on tusinoittain, joka kertoo siitä, ettei kyseessä ole vain muutaman rikkinäisen laitteen ongelma tai käyttäjien omaa tekoa oleva sähkösyöppö.Google ei ole tässä vaiheessa virallisesti kommentoinut ongelmia, mutta foorumilla on suositeltu ottamaan yhteyttä tukeen, koska ongelma vaikuttaa laitteistovialta. On kuitenkin varsin epätodennäköistä, että niin monella yhtäaikaisesti ilmenee laitteisto-ongelma.Jotkin käyttäjät ovat kommentoineet välimuistin tyhjentämisen helpottaneen ongelmaa.Jäämme odottamaan Googlen mahdollista vastausta.