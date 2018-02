Android P:n esittely pian käsillä? Koodilisäykset paljastavat uutta tietoa

esitteli monena vuotena uuden Android version kesällä:ssa, mutta parin viime vuoden aikana hakukonejätti on siirtynyt uuteen rytmiin, jossa se paljastaa tulevan käyttöjärjestelmän salat jo vuoden alussa – lopullista nimeä lukuun ottamatta. Android P:n odotus on nyt siis kuumimmillaan.Bloomberg uutisoi aiemmin, että:ssä on uudistettu käyttöjärjestelmän käyttöliittymää – ohjelmisto ottaa paremmin huomioon esimerkiksi koko etualan kattavat näytöt sekä kuulokepaikan tai etukameran muodostaman loven edellä mainittuihin näyttöihin. Lisäksi Android P tukee taitettavia näyttöjä.AOSP:hen tehtyjen koodilisäyksien perusteella uudessa Androidissa on myös tartuttu pitkään kestäneeseen epäkohtaan: Android mahdollistaa sovellusten ottavan taustalla valokuvia/videoita sekä tallentaa mikrofonilla ääntä. Tulevaisuudessa jos epäaktiivinen sovellus yrittää päästä käsiksi kameraan, Android sulkee sovelluksen automaattisesti ja ilmoittaa siitä virhesanomalla. Äänentallennuksen kohdalla Android P antaa äänen tallentua, mutta ilmoittaa tiedoston olevan tyhjä kunnes sovellus aktivoituu.