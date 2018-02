Sunnuntaina paljastettavaa Galaxy S9:ää esiteltiin Facebook-kuvissa

Samsungin tuleva lippulaivamalli Galaxy S9 on jo vuotanut niin tekniikan kuin ulkonäönkin osalta. Kuvia on nähty sekä tavallisesta Galaxy S9:stä että suuremmasta Plus-mallista Kuvat ovat kuitenkin olleet tähän asti pääasiassa renderöityjä tai muita tuotekuvia, mutta nyt kun enää pari päivää on jäljellä viralliseen paljastukseen, niin kuvia on paljastunut myös itse laitteen käsittelystä.Vietnamilaisella Facebook-sivulla jaetuissa kuvissa esiintyy normaalikokoinen Galaxy S9, josta paljastuu jälleen mm. parantunut sormenjälkilukijan paikka sekä kovin tutulta vaikuttava muotoilu.Galaxy S9 vaikuttaa todellakin edeltäjänsä kaltaiselta laitteelta, kuten aiemmissa vuotokuvissa on nähty ja huhuissa on arveltu. Valitettavasti kuvan mustasta laitteesta yksityiskohdat eivät erotu kovin helposti.Värivaihtoehtoja on tosin muitakin, joista kertoi vuotanut AR-sovellus , jolla pääsi tarkastelemaan virtuaalisesti kaikkia neljää eri värivaihtoehtoa (musta, sininen, viininpunainen, harmaa).Enää neljä päivää ja Samsung paljastaa mitä laitteessa vielä paljastettavaa on.