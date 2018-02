Bloomberg: Apple uudistaa AirPods-kuulokkeita parilla tärkeällä ominaisuudella

Applen viime vuoden iPhone-julkaisut toivat merkittäviä uudistuksia yhtiön älypuhelinlinjastoon. Monille iPhone X:n näyttö ja käyttöliittymäuudistukset olivat merkittävin uudistus vuosikausiin, mutta ei kannata unohtaa, että omenayhtiö luopui hiljattain täysin kuulokeliitännästä ja siirtyi entistä enemmän langattomuuteen.Apple julkisti 2016 lopulla iPhone 7:n yhteydessä uudet langattomat AirPods-kuulokkeet. Niiden avulla 3,5 millimetrin kuulokeliittimestä tulee yhtiön mukaan tarpeeton, joskin vastaväitteitä on helppo keksiä.Niin tai näin, mutta Applen edellinen älypuhelinsukupolvi jatkoi samoilla virsillä. Niinpä noin 150 dollarin hintaiset kuulokkeet ovat yhä useampien käytössä. Toki tarjolla on joko langallista versiota tai adapteria, joiden avulla kuulokkeet saa myös kaapelilla kiinni puhelimeen, ja tietysti kilpailua löytyy myös langattomista vaihtoehdoista.Applen kuulokkeet ovat kuitenkin monien mielessä erittäin hyvä ratkaisu iPhone-käyttäjälle, vaikka hinta olisikin kova. Bloombergin mukaan Applen kuulokkeiden seuraava sukupolvi on jo pian tulossa, ja voimme odottaa muutamaa olennaista päivitystä tulevien vuosien aikana.Bloombergin saamien tietojen mukaan Applen AirPods-kuulokkeisiin on suunnitteilla vedenkestävyys. Ominaisuus ei välttämättä ole tarkoitettu uimareille, mutta ainakaan roiskeet ja kenties hetkellinen upotus eivät tuhoa laitetta. Tämä onkin ollut monen aktiivisemman käyttäjän toive, mutta päivitys ei kuitenkaan vielä välttämättä tule tänä vuonna.Tämä vuoden mallista löytyy tietojen mukaan parempi Bluetooth-piiri, joka on jatkoa edeltäjämallin W1-piirille, eli kenties uudempi W2-piiri? Lisäksi tämän vuoden versio myös monipuolisemman Siri-integraation, joka tarkoittaa käytännössä, että Sirin saa avattua täysin puheella koskematta kuulokkeisiin.Päivityksiä on siis tulossa Bloombergin Mark Gurmanin mukaan seuraavan parin vuoden aikana kaksin kappalein, joka kuulostaa erikoiselta. Voi tietysti olla, että asiasta näennäisesti tietävä lähde tietää kahdesta eri julkaisukandidaatista, joista vain toinen löytää tiensä Applen julkistustilaisuuteen.