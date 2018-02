WhatsAppin jättänyt perustaja sijoitti kymmeniä miljoonia kilpailevaan viestisovellukseen

WhatsApp on maailman suosituin viestisovellus, jonka käyttäjämäärissä lähelle pääsee vain toinen yli miljardin käyttäjän viestin, Facebook Messenger. Molemmat omistaa tietysti Facebook, joka osti WhatsAppin itselleen 2014 valtaisalla summalla.Tarjolla on kuitenkin tusinoittain hyviä viestisovelluksia, joilla voisi olla potentiaalia samankaltaiseen suosioon Facebookin resursseilla. Yksi mielenkiintoisimmista on Signal, joka on erityisen suosittu tietoturvaa suosivien, kuten toimittajien ja poliitikkojen, keskuudessa.Signalin merkityksestä kertoo myös se, että viime syksynä Facebookin omistamalta WhatsAppilta lähtenyt viestisovelluksen perustaja Brian Acton on sijoittanut Signaliin kymmeniä miljoonia.Jan Koumin kanssa WhatsAppin perustanut miljardööri Acton on osallistunut 50 miljoonan dollarin aloituspääomalla Signal Foundation -yhdistyksen perustamiseen. Kyseessä on voittoa tavoittelematon 501(c)(3) -yhdistys, jonka tarkoituksena on parantaa Signal-teknologiaa ja vahvistaa viestisovellustiimiä.Tässä vaiheessa Signal Foundationin verkkosivujen kehitys on vielä kesken, joten siellä on tarjolla ainoastaan yhdistyksen virallinen tavoite, joka on, vapaasti suomennettuna, kehittää avoimen lähdekoodin yksityisyysteknologiaa, joka suojaa vapaata ilmaisua ja mahdollistaa turvallisen globaalin viestinnän.Yhdistyksen perustajana on Actonin lisäksi Signalin taustalla oleva Moxie Marlinspike, joka on kertonut yhdistyksen perustamisesta Signalin virallisessa blogissa