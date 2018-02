OnePlus myynyt erikoismallinsa loppuun Yhdysvalloissa, Suomessa vielä runsaasti

The last embers fade in. The #OnePlus5T Lava Red is officially sold out in North America! Thanks for the amazing support 🔥 pic.twitter.com/Sg74MvUFkX -- OnePlus (@oneplus) February 22, 2018

OnePlus julkisti viime kuussa uuden tulipunaisen Lava Red -version viime vuoden lopulla esitellystä OnePlus 5T -huippumallista. Yhtiön omaa punaista väriä kantava malli onkin ollut suosittu – myös Yhdysvalloissa.Uusien, pienempien ja erityisesti kiinalaisten älypuhelinvalmistajien läpilyönti Yhdysvalloissa on melko vaikeaa, ellei liki mahdotonta. Nyt temppua yrittää Huawei, jolta vietiin Mate 10 Pro -yhteistyö nenän edestä, kun AT&T luopui yhteistyöstä viime hetkillä.Toinen kiinalaisvalmistaja OnePlus on kasvattanut suosionsa melkoisen vakuuttavaksi jo Euroopassa, mutta uutiset sen uudesta Lava Red -versiosta kertovat, että myös Yhdysvalloissa menee lujaa. Helmikuun 6. päivä Yhdysvalloissa julkaistu malli on nyt yhtiön mukaan loppuunmyyty.Toki kyseessä on varmasti melkoisen rajattu erä, eikä OnePlus paljasta tietysti numeroita. Vertailu esimerkiksi operaattorien kautta myytyyn valmistajan ykkösmalliin ei siis ole välttämättä kovin reilu.OnePlus on kuitenkin kasvattanut varsin laajan fanipiirin, jotka vannovat mm. sen loistaviin softaratkaisuiden, kuten huippunopea kasvojentunnistus, sekä pikalatauksen nimeen. Viimeaikaiset erikoisversiot, kuten Lava Red ja White Sandstone, ovat olleet suosittuja.Suomessa Lava Red -mallia on esimerkiksi Elisalla varastossa vielä "runsaasti".