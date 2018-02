HMD esitteli uuden Nokia-huippupuhelimen: Tässä on Nokia 8 Sirocco

HMD Global on esitellyt tänään uusia laitteita Barcelonan MWC-messuilla. Laitteista se parhaiten varusteltu on uusi Nokia 8 Sirocco.Kuten nimestä voi päätellä, niin laite on läheistä sukua viime syksynä esitellylle Nokia 8 -lippulaivamallille. Uusi versio tarjoaa parannuksia erityisesti muotoilun osalta.Erityisesti Samsungilta tuttu nk. glass sandwich -muotoilu on saapunut Nokia 8:lle. Kaarevalla Gorilla-lasilla molemmin puolin päällystetty pinta kapenee reunoille, jossa välissä on vain hieman metallia. Alumiinin sijaan tosin HMD Global on käyttänyt runkona ruostumatonta terästä, joka on huomattavasti alumiinia kestävämpää.Tekniikassa muutoksia on tehty varovaisesti ja yhtäläisyyksiä on kovasti tavalliseen Nokia 8 -malliin. Takana on samankaltainen zoomilla varustettu kaksoiskamera, jossa megapikselit ovat tällä kertaa 12+13, järjestelmäpiiri on sama viime vuoden Snapdragon 835 -malli, joten erikoisesti yhtiö ei uudistanut piiriä tämän vuotiseen Snapdragon 845:een. RAM-muistia on tosin nyt 6 gigatavua ja tallennustilaa tuplat eli 128GB.Tekniikan osalta tärkein uudistus on kuitenkin näytössä. Kyseessä on tällä kertaa 5,5 tuuman pOLED-näyttö, joka tarjoaa QHD-resoluution ja OLED-teknologian mukana hyvän kontrastin sekä paremman energiatehokkuuden. Koska näyttö on vallannut nyt liki koko etuosan laitteesta, niin sormenjälkilukija on siirretty laitteen alaosasta taakse.Lisäksi lasinen takakuori on mahdollistanut langattoman latauksen, jonka yhtiö on myös lisännyt uutuuslaitteeseen. Muihin tärkeisiin ominaisuuksiin lukeutuu IP67-veden- ja pölynkestävyys sekä pikalataus, joka tarjoaa 50% latauksen puolessa tunnissa.HMD Global kertoi samalla Google-vieraan avulla yhteistyöstä Googlen kanssa, joka mahdollistaa Android One -ohjelman kautta uudet päivitykset ensimmäisten joukossa mm. Nokia 8 Siroccolle. HMD Global jatkaa siis erinomaista linjaa Android-päivitettävyyden osalta.Yhtiön mukaan veroton myyntihinta on 749 euroa, joten halvasta laitteesta ei todellakaan ole kyse. Kauppoihin Nokia 8 Sirocco saapuu huhtikuussa.