-messut starttaavathuomenna, mutta Nokia-brändin alla puhelimia myyvä HMD Global on päättänyt varastaa median huomion julkistamalla uusia laiteita jo tänään. Nykymuodin mukaisesti tilaisuutta voi seurata suorana verkossa.Tarkemmin sanottuna HMD Global on valinnut verkkolähetyksen välityskanavaksi Nokian Facebook-tilin, joten uudet tuotejulkistukset ovat katsottavissa suorana täältä . Uutisia voi seurata sosiaalisessa mediassa hashtageillä #Nokiamobile ja #MWC18. Lehdistötilaisuus alkaa kello 17.00 Suomen aikaa.Verkkolähetys on ilmeisesti tulossa myös osoitteeseen nokia.com/phones – tämä vain tiedoksi jos Facebookin käyttö kaikissa muodoissa ahdistaa.