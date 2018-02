Tänään esitelty Nokia 7 Plus haastaa huippusuositut OnePlus- ja Huawei-mallit

HMD Global piti juuri lehdistötilaisuutensa Mobile World Congressissa Barcelonassa, jossa se esitteli tukun uusia laitteita. Uutta Nokia 9 -laitetta ei tullut, mutta sen sijaan monta mielenkiintoista mallia.Yksi niistä on Nokia 7 Plus, joka on nimensä mukaisesti suurempi versio viime vuoden Nokia 7 -mallista. Vaikka kyseessä ei ole tapahtumassa esitellyistä parhaiten varusteltu laitemalli, niin silti ehdottomasti mielenkiintoinen.Monien huippupupuhelinten tapaan Nokia 7 Plus on varustettu liki koko etupaneelin kattavalla kuuden tuuman näytöllä, joka tarjoaa Full HD+ -resoluution. Niinpä sormenjälkilukijakin löytyy nyt takakannesta. Järjestelmäpiirinä on Snapdragon 660, joka on suunniteltu ylemmän keskisarjan laitteille, mutta ei ole missään tapauksessa markkinoiden nopein.Kameraosastolla on tarjolla 12 ja 13 megapikselin sensoreilla varustettu Zeiss-brändätty kaksoiskamera, joka tarjoaa vaihetunnistukseen perustuvan automaattitarkennuksen ja kaksinkertaisen optisen zoomin, sekä 20 megapikseli f/2.0-aukolla varustettu selfie-kamera. Laitteessa on 64 gigatavua muistikortilla laajennettavaa tallennustilaa ja 4 gigatavua RAM-muistia.HMD Globalin mukaan varsin kookas 3800 milliampeeritunnin akku riittää jopa kahdeksi päiväksi, kiitos virtapihin Snapdragon 660 -piirin ja softapuolen virranhallinnan. Valmiustilassa laitteen pitäisi kestää parhaimmillaan peräti 723 tuntia eli kuukauden päivät. Paksuutta laitteella on 7,99 milliä ja kameran kohdalla 9,55 milliä.Kyseessä onkin kova kilpaveli mm. OnePlus 5T:lle ja Huawei Honor View 10:lle, ja entistä tiukemmaksi kilpailun tekee Nokia 7 Plussan hinta. Uutuuslaitteen saa omakseen vain 399 eurolla, kun se saapuu myyntiin huhtikuussa.