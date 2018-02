Huawei paljasti ensimmäisen 5G-modeeminsa

Kilpajuoksu 5G-markkinoilla on alkanut ja yhtiö toisensa perään on paljastanut lähitulevaisuuden suunnitelmiaan viidennen sukupolven matkapuhelinverkkoihin liittyen. Intel aikoo lisätä 5G-sirut tietokoneisiin ensi vuoden lopulla ja operaattorit testaavat tukiasemakehittäjien kanssa uutta verkkotekniikkaa.Huawei on hyvissä asemissa 5G:n kaupallistamisen suhteen, sillä yhtiö esitteli juuri MWC-messuilla ensimmäisen 5G-modeeminsa . Piirin koon takia se ei välttämättä sovellu älypuhelimiin, mutta se voi hyvin löytää tiensä mobiileihin hotspot-tuotteisiin. Balong 5G01 -niminen modeemi kykenee parhaimmillaan siirtämään tietoa verkosta laitteeseen 2,3 gigabitin verran sekunnissa. Nopeimpien 4G-verkkojen nopeudet yltävät noin 1,2 gigabittiin sekunnissa.Koska Huawei valmistaa myös tukiasemia matkapuhelinoperaattoreille, kehuu yhtiö olevansa alan ainoa, joka kykenee tarjoamaan end-to-end-tason 5G-ratkaisun. Nokia luopui modeemikehityksestä vuosikymmenen alussa.Yhdysvalloissa suurimmat operaattorit odottavat 5G-verkkojen yltävän laajaan kattavuuteen jo vuoden 2020 aikana.