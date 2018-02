Nyt se on testattu – Galaxy S9 tuo mukanaan huikean suorituskykyparannuksen

Teknologiasivusto AnandTech on päässy tekemään ensimmäisiä testejä Samsungin sunnuntaina esittelemällä Galaxy S9 -älypuhelimella. Samsung lupasi ennakkoon kovia suorituskykyparannuksia aiempaan nähden – ja niitä puhelimen Exynos-järjestelmäpiiri myös tarjoaa. Galaxy S9 häviää kuitenkin testeissä Applen viime vuonna esittelemille iPhoneille.Geekbenchin (v4) single-core-testeissä Galaxy S9:n käyttämä kahdeksanytiminen Exynos 9810 -piiri nakuttaa kokonaislukulaskennassa pisteet 3734 ja liukulukulaskennassa se ylsi tulokseen 3440 pistettä. Samsung Galaxy S8:n Exynos-piiri yltää vuorostaan vain 2100 ja 1600 pisteeseen. Tulosparannus on siis huikea. Se ei kuitenkaan riitä horjuttamaan Applen valta-asemaa.Uusissa iPhoneissa käytettävä A11 Bionic -piiri nimittäin saavuttaa pisteet 4630 ja 3958. Muissakin alustariippumattomissa testeissä Apple oli järjestelmällisesti uuden Exynosin edellä. Erityisesti GFXBenchillä tehdyissä off-screen-grafiikkatesteissä Applen A11-piiri on selvästi nopeampi kuin Exynos. Grafiikoissa myös Snapdragon 845 on Exynos 9810:n edellä.Tulokset ja niihin liittyvää analyysiä voi käydä lukemassa AnandTechin artikkelista