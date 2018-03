Galaxy S9:n näyttöä ylistetään – Maailman paras näyttö

on uudella Galaxy S9 -älypuhelimellaan kaapannut maailman parhaimman mobiilinäytön tittelin jälleen itselleen . Viime syksynä titteli siirtyi Samsungin edelliseltä lippulaivapuhelimelta Applen iPhone X:lle.DisplayMaten testeissä Galaxy S9 nakuuttaa jokaisella osa-alueella vihreät tauluun. Toisin sanoen Galaxy S9:n näyttö on mitatuilla osa-alueilla "parasta mahdollista" laatua – tai ainakin virheet ovat niin pieniä, että arvot pysyvät DisplayMaten toleranssien sisällä. Mikään muu puhelin ei ole onnistunut saamaan vihreää kaikissa kategorioissa.DisplayMate kehuu erityisesti Galaxy S9:n 5,8-tuumaisen OLED-näytön absoluuttista väritarkkuutta joka on testaajan mukaan lähes täydellinen. OLED-näytöt olivat pitkään kuvanlaadullisesti heikompia kuin LCD-paneelit, mutta kehitystyöhön upotetut miljoonat dollarit alkavat hiljalleen tuottamaan tulosta ja OLED-paneelit ovat menneet perinteisemmän LCD-tekniikan ohi. OLED-näytöt kuluttavat vähemmän energiaa kuin LCD-paneelit – tällä hetkellä OLEDin käyttöä puhelimissa, tableteissa ja televisioissa hillitsee tuotannon niukkuus ja hinta.