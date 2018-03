Applelta uusi iOS-versio avoimeen testiin, mukana akkupäivitys ja uudet Animojit

Apple on tuonut uuden iOS 11.3 -päivityksen beetaversion avoimeen testiin. Aiemmin muun muassa akku-uudistuksia tarjoava päivitys on ollut saatavilla vain kehittäjille beetana.Uusi iOS 11.3 beta 4 on nyt tarjolla omenayhtiön avoimessa beetatestiohjelmassa , johon pääsee käsiksi kuka vain. Päivityksen tärkeimpiin uudistuksiin lukeutuu erityisesti kohutun akkuominaisuuden parannukset.Sen myötä käyttäjät voivat valita haluavatko parempaa akkukestoa vai suorituskykyä.Apple joutui melkoisen ryöpytyksen kohteeksi, kun selvisi, että yhtiön puhelimet hidastivat toimintaa, kun laitteen akku vanhenee. Taustalla oli todennäköisesti hyväntahtoinen ele, jolla pyrittiin varmistamaan akun kunto ja kesto, mutta kun siitä ei kerrottu, niin akkugate oli valmis.Kuten testit ovat paljastaneet , niin suorituskykyeroa on melkoisesti uudella ja vanhalla akulla. Päivityksen myötä akun tilaa pääsee tarkastelemaan uudesta valikosta, joka kertoo maksimikapasiteetin ja -suorituskyvyn.Käyttöjärjestelmäpäivityksessä tulee toki myös muita uudistuksia, kuten uudet Animojit sekä ARKit-parannukset. Uusiin animoituihin emojeihin lukeutuu leijona, karhu, pääkallo ja lohikäärme. Näiden lisäksi luonnollisesti mukana on myös tukku yleisempiä parannuksia suorituskykyyn sekä läjä bugikorjauksia.Mikäli beetaohjelma ei kiinnosta, niin avoimen beetaversion saapuminen tarkoittaa hyviä uutisia myös muille, sillä päivityksen valmistuminen ja vakaan version julkaisu on todennäköisesti myös hyvin lähellä.