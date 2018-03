Elisa lähti Moi-operaattorin kimppuun – Viestintävirastolta huomautus luvattomasta markkinoinnista

Viestintävirasto on huomauttanut matkapuhelinoperaattorimatkapuhelinliittymien luvattomasta telemarkkinoinnista. Puhelinliittymien puhelinmyynti on sallittua ainoastaan asianosaisen erillisestä suostumuksesta.Tapaus koskee verkossa paljon keskustelua herättäneeseen markkinointikampanjaan, jossa Elisa on yrittänyt käännyttää Moi Mobiili -operaattorin asiakkaita liittymätilaajikseen houkuttelevilla "henkilökohtaisilla" tarjouksilla. Moi Mobiilin asiakkaisiin on otettu yhteyttä puhelimitse ja markkinoitu tuotteita, joiden puhelinmyynti on luvallista. Tämän jälkeen Elisa on ohjannut keskustelun puhelinliittymiin.Edullisimmillaan 4G-liittymän on voinut saada Elisalta 2,90 euron kuukausihintaan, missä puheluista ja tekstiviesteistä laskutetaan käytön mukaan. Jos haluaa sisällyttää tekstiviestit ja puhelut kuukausimaksuun, on hinta ollut 9,90 euroa.Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointi on sallittua ainoastaan operaattorin omille asiakkaille. Kielto ei koske matkapuhelinoperaattoreiden muiden tuotteiden ja palvelujen puhelinmarkkinointia.Viestintäviraston päätös on luettavissa täältä