Vuoto kertoo OnePlussan tulevan huippupuhelimen, OnePlus 6:n, suorituskyvystä

OnePlussan edellisestä lippulaivamallista ei ole kovinkaan kauaa ja uudet väriversiot ovat pitäneet OnePlus 5T:n pinnalla pitkälle tämän vuoden puolelle. Uutta on kuitenkin tulossa muutaman kuukauden päästä, joten vuodot ja huhut luonnollisesti siirtyvät kertomaan tulevasta huippumallista.Seuraava malli, jonka erittäin todennäköisesti kantaa nimeä OnePlus 6 tunnetaan huhuissa nimellä A6000. Kyseisen A6000-mallin tietoja onkin vuotanut nyt Android Centralin välityksellä Lähteet kertovat AnTuTu-suorituskykytestin tuloksista, jotka paljastavat myös hieman laitteen tekniikasta ja jopa mahdollisesti muotoilusta. Kuvakaappauksen mukaan tulos on 276510 pistettä, joka on paitsi selkeästi viime vuoden mallia edellä (n. 210 000) niin myös tulevaa Xiaomin Mi Mix 2S -mallia parempi (n. 273 000), jota huhut ovat pitäneet aiemmin testin tämän vuoden ykköspuhelimena.Pisteet toki kertovat tehoista jotakin, mutta tärkeämpää on tietää laitteen todelliset ominaisuudet. Jo pidemmän aikaa on ollut selvä, ja tämä edelleen vahvistaa sitä, että laitteessa nähdään Qualcommin uusin huippupiiri Snapdragon 845.Tekniikan lisäksi kuitenkin mielenkiintoisempi havainto on, että OnePlus 6 saattaa sisältää Applen huippumallin ja Essential Phonen tavoin näyttöloven laitteen yläosassa. Tästä kertoo testin kuvakaappaus, jossa kello on sijoitettu vasemmalle ja muut ikonit oikealle, kenties loven toiselle puolelle.Kuvasuhde näytössä on puolestaan 19:9 mikäli kuvakaappaukseen on luottaminen. OnePlus 5T:ssä näyttö tarjoaa 18:9-kuvasuhteen, joten käytännössä näyttö on sama, mutta lisätty hieman korkeutta kenties juuri lovesta johtuen.Huhut kertovat myös, että kyseessä saattaa olla ensimmäinen OnePlus-malli, jossa nähdään langaton lataus, sillä takapaneelista on povattu lasista. Sormenjälkilukija löytyy OnePlus 5T:n tavoin takaa ja tarjolla on väitetysti jälleen tuplakamera, mutta sen toimintalogiikasta ei vielä ole tietoa.Julkaisuun on vielä useita kuukausia, joten erityisesti tässä vaiheessa huhuihin ja vuotoihin kannattaa suhtautua varauksella. OnePlus on tunnetusti käynyt mm. OnePlus 5 -mallin kohdalla läpi tusinoittain erilaisia design-ratkaisuja, joten kyseessä voi olla myös jokin jo unohdettu design.OnePlus 6 julkaistaa todennäköisesti kesäkuun lopulla tai heinäkuun alussa.