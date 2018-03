Vertailussa Samsung Galaxy S9 ja Google Pixel 2: Kumpi kannattaa ostaa?

Vertailussa

Samsung Galaxy S9

Google Pixel 2 Mitat

147,7 x 68,7 x 8,5 mm

145,7 x 69,7 x 7,8 mm Paino

163 g

143 g Rakenne

Paneelit lasia, runko alumiinia

Paneelit lasia ja osittain alumiinia, runko alumiinia Käyttöjärjestelmä

Android 8 Oreo

Android 8 Oreo Näyttö

5,8", 18:5,9, Quad HD, Curved AMOLED

5,0", 16:9, 1920 x 1080 pikseliä, AMOLED RAM

4 GB

4GB Tallennustila

64 / 128 / 256GB

64 / 128 GB Kamera

12 MP (f/1.5 tai f/2.4) ja 8 MP (edessä)

12.2 MP (f/1.8) ja 8 MP (edessä) Sormenjälkilukija

On, takana

On, takana Suoritin

Exynos 9810 (10 nm)

Snapdragon 835 Akku

3000 mAh

2700 mAh Hinta

899 €

n. 899 €

Hiljattaiset Mobile World Congress -messut tuottivat jälleen muutamia älypuhelinuutuuksia, joista tärkeimpänä mieleen jäivät varmasti ainakin Galaxy S9 ja Galaxy S9+. Kovinkaan mullistavia uudistuksia laitteissa ei nähty viime vuotiseen, mutta kuinka ne pärjäävät Googlen ykköspuhelinta vastaan spekseissä?Tietysti Galaxy S9 on tämän vuoden tuote ja Google Pixel 2 julkaistiin liki viisi kuukautta sitten, joten jotain parannuksia siihen nähden on Galaxyltä hyvä odottaa, mutta kuinka merkittäviä ne ovat?Samsungin laite tarjoaa taatusti paremman näyttösuhteen, sillä sen kaareva 5,8 tuuman QHD-näyttö valtaa melkein koko etupaneelin pinta-alan. Googlella on tarjota vain viiden tuuman näyttö, jossa resoluutio on vain Full HD ja ylimääräistä tilaa jää siis samankokoisessa laitteessa melkoisesti.Näytön osalta Googlen Pixel 2 jääkin jälkeen, mutta monille Full HD on resoluutiossa aivan tarpeeksi, ja joissain tapauksissa se saattaa olla jopa parempi ratkaisu esimerkiksi akkukeston osalta. Pixelissä on tosin hieman pienempi akku, joka tasoittaa eroa.Vaikkei Samsung myykään Suomessa Snapdragon-piirillä varustettuja Galaxy-laitteita, niin prosessorin osalta myös Samsung ottaa voiton, sillä sen uusi Exynos 9810 on samaa tasoa kuin Snapdragon 845, joka puolestaan päihittää Pixel 2:n Snapdragon 835:n hienoisesti. Tehoero ei kuitenkaan ole valtava ja esimerkiksi muistia molemmissa on neljä gigatavua.Suorituskyvyn osalta on myös huomattava, että Pixel 2 on taatusti yksi vikkelimmistä Android-puhelimista, jolla todennäköisesti päivittäisessä käytössä nykimiset ovat harvinaisempia kuin Samsungin laitteella. Niinpä suorituskyvyn voi helposti heikommasta suorittimesta riippumatta pistää Googlenkin pussiin.Hieman samankaltainen on tilanne on kameroissa, joissa teknisesti saattaisi vaikuttaa, että Samsung on karkumatkalla, mutta todetusti Pixelin kamera on huipputasoa . Niinpä kamerassa ei joudu pettymään valitsisipa kumman vain.Koska hinta Suomessa on samaa noin 900 euron hintatasoa, niin lopulta päätös jää kiinni siitä haluaako laitteesta parhaimmat speksit vai pitääkö ajankohtaisia päivityksiä ja puhdasta Androidia tärkeämpänä. Vaikka speksit ovat paremmat, niin Samsung ei välttämättä eroa edukseen kameran ja suorituskyvyn osalta, mutta näytössä – ja allekirjoittaneen mielestä myös rakenteen ja ulkonäön osalta – sillä on melkoinen etumatka.Samsung on kuitenkin perinteisesti ollut erittäin heikko päivittämään laitteitaan tuleviin Android-versioihin, jonka lisäksi sen laitteet on tungettu täyteen turhia sovelluksia. Jos ne ärsyttävät enemmän kuin komea, kaareva näyttö viehättää niin ehkä Google on parempi vaihtoehto.