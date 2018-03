Yllätyksettömin pudotustesti? Galaxy S9 vs iPhone X

Älypuhelimen rikkoutuminen on varmasti tullut useimmille meistä tutuksi jossain elämän vaiheessa. Useimmiten ongelmat ilmenevät, kun puhelin pääsee irtautumaan kädestä ja ottaa kontaktia kovan lattian tai maapinnoitteen kanssa.



Niinpä uutuuslaitteiden kestävyyttä on hyvä testata, jotta kuluttajat tietävät millaisen puhelimen ovat ostamassa. Nyt EverythingApplePro on vertaillut YouTube-videollaan uutta Galaxy S9:ää Applen huippupuhelin iPhone X:ään.

Molemmat käyttävät laitteissaan tuttua designia, jota kutsutaan usein glass sandwichiksi eli metallirungon päällä on molemmin puolin lasipaneelit. Niinpä tiputtaminen kovalle alustalle ei ole kovin hyvä asia, koska lasi on, riippumatta Gorilla-lasin muuten vakuuttavasta kestävyydestä, varsin altis iskuille.



Molemmat laitteet pärjäävät betonilattialle pudottamisesta varsin hyvin aina vyötärökorkeudelle asti, mutta pään korkeudelta laitteiden paneelit alkavat särkyä.



EverythingApplePro mainitsee tosin, että Applen ruostumaton teräs pärjää Galaxyn alumiinia vastaan paremmin. Alumiini on terästä pehmeämpää, joten siinä iskut näkyvät helpommin. Tämä saattaa jäädä toissijaiseksi, kun huomaa Applenp premium-luokan korjauskulut.



Selvää kuitenkin on, että molempiin laitteisiin on hyvä laittaa jonkinlainen suojakuori, jos haluaa varmistaa, etteivät lasit pirstaloidu aivan mistä vain vahingosta.