Suomalaisyhtiö sai jättimäisen tilauksen Applelta

Suomalainen metsäteollisuusyhtiö on merkitty tavaratoimittajaksijulkaisemassa raportissa. Apple on raportoinut tietoja tavaratoimittajistaan vuodesta 2012 lähtien läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Applen tavoitteena on kehittää toimintaansa vastuullisempaan suuntaan ja toimittajaraporttien avulla yhtiö viestii tästä julkisuuteen.Stora Enso on panostanut runsaasti ympäristöystävällisempiin pakkausmateriaaleihin, mikä on saattanut parantaa yhtiön edellytyksiä päästä Applen tavaratoimittajaksi. Stora Ensoa ei ole aiemmin mainittu nimeltä raportissa. Bloombergin mukaan Apple käytti iPhone 8:n pakkauksessa 84 prosenttia vähemmän muovia kuin aiemmin. Stora Enson kehittämät puukuituratkaisut voivat kiinnostaa Applea juuri muovin korvaajina.Applen tarvitsemat pakkausmateriaalit toimitetaan Stora Enson kolmelta kiinalaiselta tehtaalta. Suomalaista puuta ei siis Applen pakkauksissa todennäköisesti nähdä.Stora Enson ja Applen kumppanuuden arvoa ei tiedetä, mutta Bloomberg arvioi sen olevan merkittävyydeltään suuri.