Trump esti jättimäisen yrityskaupan – Piti uhkana kansalliselle turvallisuudelle

Yhdysvaltain presidenttiaikeet ostaa yhdysvaltalainen puolijohdeyritys Qualcomm. Kauppa olisi toteutuessaan ollut yksi teknologiasektorin suurimmista.Trump perustelee määräyksessään päätöstään kansallisella turvallisuudella. Qualcomm on yhdysvaltalainen puolijohdejätti, jolla on pitkä historia matkaviestinteknologian parissa ja sitä kautta sille on kertynyt massiivinen määrä matkapuhelinteknologiaan liittyviä patentteja. Älypuhelinaikakaudella Qualcommin teknologiasalkku on siis mittaamattoman arvokas ja siihen näyttää liittyvän myös kansallisia intressejä Yhdysvaltain hallinnon näkökulmasta.Syy Yhdysvaltain hallinnon epäilyksiin Broadcomin suhteen liittyy siihen, että yrityksen kotimaaksi on rekisteröity Singapore.Presidentillinen määräys yrityskauppaneuvotteluiden jatkamisen estämiseksi on erittäin harvinainen. Broadcomin mukaan se ei jaa Yhdysvaltojen hallinnon näkemystä siitä, että yrityskauppa olisi toteutuessaan uhka Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle.