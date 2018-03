Huawei vertaa videoilla tulevan huippupuhelimen kameraa järkkäreihin

Huawei on julkaissut YouTubessa muutamia promovideoita, joilla se pyrkii nostamaan esiin tulevaan P20-huippumalliaan. Neljällä videolla keskitytään ainoastaan kehumaan laitteen kameraa, ja pilailun kohteeksi on otettu järkkärikuvaajat.Videot on nimetty kertomaan P20:n kameran vahvuuksista, joihin lukeutuu nopeus (See Faster), älykkyys (See Smarter), kirkkaus (See Brighter) sekä zoomi (See Closer). Jokaisessa videossa Huawein uutuuslaitte, joka paljastetaan noin kahden viikon päästä, tietysti ottaa voiton huvittavasta järkkärikuvaajasta.Älypuhelimet eivät tietysti vielä ole, ja tuskin koskaat tulevatkaan olemaan, samalla tasolla järjestelmäkameroiden tai muuten paremmin varustetuiden – erityisesti suurempien sensorien suhteen – kameroiden kanssa. Huippupuhelinten kamerat tosin ovat peruskuvaajalle sen sijaan nykyään varsin riittäviä.Laitteen ulkonäköä ei videoilla paljasteta, vaan sen tilalla on geneerisen näköinen älypuhelin. Aiemmin olemme kuitenkin jo nähneet vuotaneita kuvia kyseisestä laitteesta, joka lainaa etupuolelta iPhonen ulkonäköä.Mikä tekee P20:stä kuitenkin erikoisen on sen kolmen kameran järjestelmä, jollaista ei aiemmin ole älypuhelimissa nähty. Julkistus tapahtuu kuluvan kuun 27. päivä.