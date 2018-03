PUBG tulee Fortniten tavoin mobiilille, ensimmäinen Android-versio julkaistu

Battle royale -peligenre on noussut hiljattain valtaisaan suosioon. Pitkälti suosion taustalla on PlayerUnknown's Battlegrounds, tai tuttavallisemmin PUBG, mutta Epic Gamesin uusi Fortnite-peli kilpailee tiukasti suosituimman battle royale -pelin ykköspaikasta.Aiemmin pääasiassa PC:llä sekä konsoleilla pelatut pelit ovat tehneet tuloaan myös mobiilille, ja Fortnite onkin beetana jo iPhonella ja myöhemmin tulossa Androidille. Nyt PUGB on saapunut ensimmäisenä Androidille, joskin saatavuus on vielä rajattua.PUBG:n Android-versio tarjoaa samat ominaisuudet kuin PC:llä, joten mobiilipelaaja ei jää mistään paitsi (lukuunottamatta parempia ohjaimia). Fortniten kanssa strategia on samankaltainen, joskin Fortnite on aloittanut iOS:llä ja PUBG Androidilla.Kehittäjänä PUBG Mobilella toimii kiinalaisjätti Tencent, joka julkaisi jo loppuvuodesta trailerin. Nyt PC Gamer on saanut käsiinsä Kanadan Play Kaupasta PUBG Mobilen, jota esitellään oheisella videolla.Tässä vaiheessa ei ole valitettavasti tietoa maailmanlaajuisesta julkaisupäivästä, mutta oletettavasti se on melko lähellä, jos Kanadassa peli on jo saatavilla.