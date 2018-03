Arkkiviholliset vastakkain: Kumpi ostaa Samsung Galaxy S9 vai iPhone X

Vertailussa

Samsung Galaxy S9

iPhone X Mitat

147,7 x 68,7 x 8,5 mm

143,6 x 70,9 x 7,7 mm Paino

163 g

174 g Rakenne

Paneelit lasia, runko alumiinia

Paneelit lasia, runko ruostumatonta terästä Käyttöjärjestelmä

Android 8 Oreo

iOS 11 Näyttö

5,8", 18:5,9, 1440 x 2960, kaareva AMOLED

5,8", 19.5:9, 1125 x 2436, AMOLED RAM

4 GB

3 GB Tallennustila

64 / 128 / 256GB

64 / 256 GB Kamera

12 MP (f/1.5 tai f/2.4) ja 8 MP (edessä)

2x12 MP (f/1.8 + f/2.4) ja 7 MP (edessä) Biometrinen tunnistus

Sormenjälki, iiris

Face ID Suoritin

Exynos 9810 (10 nm)

Apple A11 Bionic Akku

3000 mAh

2716 mAh Hinta

899 €

1179€

Viimeisten kymmenen vuoden ajan mobiilimaailman tärkeimmät kilpakumppanit ovat olleet tietysti Apple ja Samsung. Jo liki kymmenen vuoden ajan vertailu näiden kahden älypuhelinvalmistajan välillä on tehty uusimman Galaxy S -mallin ja päivän parhaimman iPhonen välille.Nyt kun Samsung paljasti uusimman tuotoksensa noin kaksi viikkoa sitten Barcelonan MWC-messuilla, niin on aika tehdä pientä vertailua sen ja Applen tämän hetken ykköslaitteen, iPhone X:n, välillä.Koska Apple siirtyi loppuvuodesta myös reunuksettomaan näyttöön, joka käyttää AMOLED-teknologiaa, niin vertailu on entistä helpompaa. Monilta osin näytössä Apple onkin ottanut kiinni Samsungin ja erityisesti teknologian vaihtuminen huipputason AMOLED-paneeleihin, jotka valmistaa juurikin Samsung, on parantanut Applen osakkeita.Vieläkin Samsungin näyttö tarjoaa paremman resoluution, mutta koossa ja kuvanlaadussakin erot on pitkälti kurottu kiinni. Tämä tarkoittaa myös, että laitteen koot ovat suhteellisen samanlaiset. Applella reunukset ovat tasaisemmin joka puolella (lukuunottamatta tietysti lovea ylhäällä), Samsungilla reunukset ovat täysin poissa sivuilla, mutta enemmän läsnä ylä- ja alaosassa.Painoa iPhonella on reilu 10 grammaa enemmän, mutta on pitkälti omasta kädestä kiinni pitääkö kevyemmästä vai tukevammasta laitteesta.Molemmat valmistajat ovat päätyneet nk. glass sandwich -designiin, joka tarkoittaa, että laitteen runko on metallia ja sen päälle on molemmin puolin asennettu Gorilla-lasipaneelit, jotka mahdollistavat langattoman latauksen, mutta ovat alttiita rikkoutumiselle.Käyttöjärjestelmät ovat uusinta uutta molemmilla rintamalla, mutta niiden vertailu on tietysti monimutkaisempi asia. Huomattavaa tosin on, että Applen päivitykset saapuvat iPhone X:ää satavarmasti, mutta Samsungin laitteissa perinteisesti Android-päivityksiä on saanut odotella pitkään ja hartaasti.Suorituskyvyn osalta ei liene epäselvyyksiä, että molemmat laitteet ovat käytännössä niin hyviä kuin markkinoilla on vain tarjota.Biometrinen tunnistautuminen onnistuu tietysti myös molemmilla laitteilla, mutta eroavaisuuksia on melkoisesti. Apple ei tue lainkaan sormenjälkilukijaa, joka on nyt Samsungissa sijoitettu järkevämmin kameramoduulin alle. Apple tarjoaa toki paremman ja turvallisemman kasvojentunnistuksen, joka ei kuitenkaan pärjää nopeudessa sormenjäljelle.Kameran osalta Samsung tarjoaa erikoisemman ratkaisun, jossa yksi linssi pystyy vaihtamaan aukkoa mekaanisesti. Tämä mahdollistaa markkinoiden suurimman f/1.5-aukon, jonka avulla valoa pääsee kennoon huomattavasti iPhonea enemmän. Kumpikaan laitteista ei varmasti ole heikko kameran osalta, joten sen ei tarvitse ratkaista suuntaan tai toiseen.Liitännöissä Samsung uskoo edelleen, että kuluttajat haluavat käyttää perinteisiä kuulokkeita, joten on jättänyt laitteeseen 3,5 mm kuulokeliittimen. Tämän lisäksi Samsungilla on tarjota muistikorttipaikka, jolla pystyy nyt kasvattamaan tallennustilaa jopa 400 gigatavua.Teknisesti ja ominaisuuksiensakin puolesta Applen ja Samsungin huippulaitteet ovat lähempänä toisiaan kuin kenties pitkään aikaan, mutta erojakin edelleen löytyy. Luonnollisesti vaihtaminen käyttöjärjestelmästä toiseen on vaikeaa, joten valinta tulee todennäköisesti useimmiten tehtyä näiden kahden välillä käyttöjärjestelmäpreferenssin mukaisesti.Jos yksi valinta peruste on ylitse muiden, niin se on varmaankin hinta. Applen laitteesta joutuu maksamaan Suomessa liki 300 euroa enemmän, joka on melkoinen hinta kun sillä ei teknisesti saa juuri mitään. Mikäli yli tonni on taatusti liikaa, niin kannattaa katsastaa vertailu Galaxy S9:n ja iPhone 8:n välillä