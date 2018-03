Kumpi kannattaa ostaa, Galaxy S9 vai iPhone 8?

Vertailussa

Samsung Galaxy S9

Apple iPhone 8 Mitat

147,7 x 68,7 x 8,5 mm

138,4x 67,3 x 7,3 mm Paino

163 g

148 g Runko

Lasia

Lasia Käyttöjärjestelmä

Android 8 Oreo

iOS 11 Näyttö

5,8", 18:5,9, Quad HD, Curved AMOLED

4,7", 16:9, 1334 x 750 pikseliä, LCD RAM

4 GB

2 GB Tallennustila

64 / 128 / 256GB

64 / 256 GB Kamera

12 MP (f/1.5 tai f/2,4) ja 8 MP (edessä)

12 MP (f/1,8) ja 7 MP (edessä) Sormenjälkilukija

On, takana

On, edessä Suoritin

Exynos 9810 (10 nm)

Apple A11 Bionic Akku

3000 mAh

1821 mAH Hinta

899 €

799 €

Samsung paljasti MWC-messuilla uuden sukupolven lippulaivapuhelimet, joilla korealaisyhtiö esittelee omaa teknisen osaamisen tasoaan suurelle yleisölle. Uutuudella Samsung yrittää haastaa Applen viime syksynä esittelemät puhelimet. Alla olemme vertailleet laitteiden tekniikkaa olennaisilta osin.Galaxy S9 on teknisesti vaikuttava puhelin, vaikka ulkonäöllisesti se onkin Galaxy S8:n kertausta. Tosin designin ei tarvitsekaan vaihtua jatkuvasti, kuten Apple on omalla esimerkillään osoittanut. Applen iPhone 8:n muotoilu on monilta osin samankaltainen kuin iPhone 6:ssa, vaikka olennaisia muutoksiakin on tehty. Esimerkiksi takakuoren materiaali on vaihtunut alumiinista lasiin, mikä on mahdollistanut esimerkiksi langattoman latauksen mahdollistavien silmukoiden lisäämisen puhelimeen. Samsungin puhelimissa langaton lataus on ollut arkea jo useamman vuoden ajan.Suorituskykytestien valossa Samsung on ottanut ison harppauksen eteenpäin viime vuodesta, mutta siitä huolimatta Exynos 9810 ei pysy suorituskyvyssä Applen A11 Bionicin vauhdissa. Yksisäikeinen laskenta niin liukuluvuissa kuin kokonaisluvuissakin on Applen piirillä vauhdikkaampaa kuin Exynosilla. Iso ero on myös graafisessa suorituskyvyssä: Apple itse kehittämä grafiikkaohjain on vikkelämpi kuin Exynosissa käytetty.Näyttötekniikassa Samsung on kuitenkin Applea edellä. Galaxy S9:ssä käytetään kaarevoitettua Infinity-näyttöä eli näyttö kattaa puhelimen etupuolen lähes täysin. Se on pakottanut Samsungia siirtämään sormenjälkilukijan takapuolelle, kameran alle, mutta Samsung ei ole kuitenkaan lähtenyt niin pitkälle, että se olisi alkanut ulottaa näyttöä etukameran ympärille, kuten Apple on tehnyt iPhone X:n kohdalla. iPhone 8:ssa käytetään edelleen LCD-paneelia, kun taas Samsung jo pitkään ollut AMOLED-ajassa. DisplayMate arvioi Galaxy S9:n näytön maailman parhaimmaksi. Paperilla Galaxy S9:n kamera vaikuttaa niin ikään paremmalta kuin iPhone 8:ssa. Aukkoluku Galaxy S9:ssä on 1,5, kun taas iPhone 8:ssa aukkoluku on vain 1,8. Tämä tarkoittaa sitä, että Galaxy S9:ssä on suurempi aukko, jolloin kameran kennolle virtaa enemmän valoa samassa ajassa kuin iPhonella. Kuvat valottuvat siis paremmin. Samsungin puhelimessa kameran aukon kokoa voi itse asiassa vaihtaa: jos kuviin haluaa laajemman terävyysalueen ja valaistusolosuhteet ovat hyvät, niin käyttäjä voi valita f/1,5 aukon sijaan pienemmän f/2,4 aukon. Lisäksi Samsung hyödyntää Galaxy S9:ssä Super Slo-Mo -tekniikkaa, joka mahdollistaa jopa 960 FPS:n kuvataajuuden käytön videoissa -- videoita voi siis hidastaa jopa 1/32 nopeuteen. Sekä iPhonessa että Galaxyssä on 12 megapikselin kenno.Galaxy S9 asettuu tekniikan osalta iPhone 8:n ja iPhone X:n väliin. Voisi siis väittää, että on hölmöä vertailla S9:ää iPhone 8:aan, kun iPhone X on selkeämpi haastaja. Suomessa kuluttajat kuitenkin suosivat selvästi iPhone 8:aa, minkä takia se päätettiin ottaa tähän artikkeliin vertailupariksi.Galaxy S9 on teknisesti edistyksellisempi kuin iPhone 8, mutta se näkyy myös hinnassa. iPhone 8 irtoaa 799 eurolla, kun taas Galaxy S9:stä joutuu pulittamaan 899 euroa. Sadan euron eron satsauksella saa edistyksellisemmän näytön, kameran sekä suuremman akun ja paikan 400 gigatavun muistikortille.