Suomessa myytävä Galaxy S9 on selkeästi jenkkimallia hitaampi

Galaxy S9:stä, kuten niin monesta sitä edeltäneestä Galaxy S -mallista, löytyy kaksi eri versiota. Tässä tapauksessa emme puhu normaali- ja plus-kokoisista laiteversioista vaan järjestelmäpiirieroista.Galaxy S9 ja S9+ sisältävät myyntimaasta riippuen joko Samsungin omaa tuotantoa olevan uuden Exynos 9810 -piirin tai amerikkalaisen piirijätti Qualcommin Snapdragon 845 -piirin. Joka vuosi piirien tehokkuus asettuu melkolailla samalla tasolle, ja hieman riippuen testistä ne voittavat melko tasaisesti toisensa.Tietysti tänäkin vuonna on mielenkiintoista nähdä kuinka laitteiden suorituskyky eroaa, kun kyseessä on järjestelmäpiiriä lukuunottamatta täysin sama laite. Android Centralilla onkin ollut käytössä molemmilla piireillä varustetut S9+-laitteet, joilla on toteutetut melkoisen kattava benchmark-testien sarja. Testeistä selviää, että tällä kertaa voittojen jako ei ole ollut kovinkaan tasainen.Itseasiassa testeistä vain yksi (kuudesta) on johtanut Exynos-piirillä varustetun laitteen voittoon. GeekBenchissä Snapdragon jää kakkoseksi, mutta AnTuTun, GFXBenchin, Chrome-testin sekä suomalaistesti Basemarkin ja 3DMarkin voitot menevät Yhdysvalloissa ja Kiinassa myydylle Snapdragon-versiolle.Muun muassa Basemark ja AnTuTu antoivat paremmat pisteet Snapdragon-versiolle jokaisella osa-alueella, olipa kyseessä muisti, prosessori, grafiikka tai verkkosuorituskyky. GFXBenchin ja 3DMarkin testit puolestaan kertoivat selvää säveltä siitä, että Exynos 9810:n Mali-G72 on huomattavasti Snapdragon 845-piirin Adreno 630 -grafiikkapiiriä hitaampi.Chromen verkkotesteissä erot olivat kenties suurimmat. Kraken 1.1 ja JetStream 1.1 -testeissä Exynos-piiri oli lähempänä viime vuoden Exynos-piirillä varustettua Galaxy S8+:aa kuin Snapdragonilla varustettua Galaxy S9+:aa. Googlen Octane 2.0 -testissä Suomessa myytävä kansainvälinen versio jäi lähes yhtä kauas kuin viime vuoden Snapdragon 835 -piirillä varustettu OnePlus 5.Luonnollisesti molemmissa laitteissa on melkoisesti potkua, ja edellisvuoden Galaxy S8+ jää jälkeen selvästi molemmista, mutta vaikuttaa olevan selvää, että Samsungilla on paljon töitä Exynos-piirien suorituskyvyn kanssa. Ehkäpä keskisarjan piireissä Samsung on onnistunut paremmin?