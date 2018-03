Applella kova uho – Mobiilipelien ja konsolipelien raja hälvenee

Mobiililaitteiden suorituskyvyn nopeaa kasvua on markkinoitu kovilla mainoslauseilla – jo viitisen vuotta puhuttiin kuinka laskentateho yltää konsoleiden tasolle. Teknisesti mobiilipelit ovat kuitenkin pysytelleet selkeästi rajoitetumpina kuin konsolipelit, mutta kehitysaskeleita on kuitenkin otettu huimasti.Applen tuotemarkkinointipomo Greg Joswiakin mukaan iOS-pelit ovat hiljalleen ottamassa kiinni nykyaikaisia konsoleita, mistä selkeänä merkkinä hän pitää viimeaikaisia pelijulkaisuja, kutenja– viimeksi mainittu tarjoaa konsolimaisen pelikokemuksen lisäksi myös mahdollisuuden moninpelata puhelimella PC- ja konsolipelaajien kanssa.Vaikka useimmat iOS-pelit ovatkin edelleen luonteeltaan kasuaaleja, niin Applella uskotaan konsoleiden ja mobiililaitteiden erojen pienenevän tulevaisuudessa. Tässä kehityksessä auttaa mobiililaitteiden vuosittainen iterointi, kun taas konsolipuolella on totuttu verkkaisempaan laitejulkaisusykliin. Applella on ilmeisesti myös kova usko oman grafiikkaohjaimen kehitykseen – viime vuonna Apple alkoi käyttää mobiililaitteissaan ensimmäistä kertaa itse suunnittelemaansa GPU:ta.