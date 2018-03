Samsungilta tulossa kolme uutta huippusuositun sarjan älypuhelinta

Samsung valmistautuu julkistamaan uusia J-sarjan älypuhelimia, kertovat tiedot. Yhdysvaltain patenttiviranomainen USPTO on julkaissut tietoja, joiden mukaan tulossa on laitteet nimeltään Galaxy J3 Orbit sekä Galaxy J7 Crown. Näiden lisäksi tietojan on vuotanut myös uudesta Galaxy J8:stä.Letsgodigital on bongannut patenttiviraston ja WiFi Alliancen tiedoista vain oikeastaan laitteiden nimet, mutta melkoisen suurella varmuudella voidaan sanoa, että laitteet asettuvat älypuhelinten hintakategorioissa muutamaan alimpaan kategoriaan, kuten edeltäjänsä.Luonnollisesti J8:sta odotetaan kolmikon kalleinta mallia ehkä noin kolmen sadan euron hinnalla ja sen osalta tekniikasta on vaikea sanoa, sillä suoraa edeltäjää sillä ei ole. Sen peesissä on puolestaan J7 Crown, joka lienee jatkoa viime vuoden reilun parin sadan J7:lle (kuvassa). J3 Orbit on puolestaan yhtiön edullisimpiin lukeutuva malli, jonka viime vuotista mallia saa alle sadalla eurolla.Suomessa J-mallisto on ollut varsin suosittu ja kaikilla operaattoreilla ne ovat ottaneet paikkoja aivan myyntitilastojen kärjestä . Viime kuussa noin satasen hintainen J3 oli DNA:lla sijalla 4 ja Elisalla sijalla 2 sekä kahden sadan J5 DNA:lla sijalla 13 ja Elisalla sijalla 7. Yritysmyynnin puolella (Telialla ja Elisalla) J5 vei viime kuussa ykköspaikan.Onkin hyvin todennäköistä, että kyseiset mallit saavat Suomessa hieman yksinkertaisemmat nimet, tyyliin: J3 (2018), J7 (2018), J8 (2018).Tekniikasta kerromme tarkemmin kuin tietoja saadaan. Viime vuonna Samsung julkisti J-malliston uudet laitteet kesäkuussa, joten voi olla, että virallisia tietoja joudutaan odottamaan vielä muutamia kuukausia.