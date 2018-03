Huawein uutuuspuhelin kameratestaajien uusi suosikki: "sukupolven tai kaksi edellä"

Huawein eilen paljastama uusi lippulaivapuhelin, Huawei P20 Pro, on käynyt kameratestaaja Dx0Markin pakeilla. Peräti triplakameralla varustettu uutuus sai kameratestaajat ilahtumaan.Huawei on tuonut ensimmäistä kertaa älypuhelimiin kolmen kameran takakamerajärjestelmän, joka Dx0Markin testaajien mukaan tuo älypuhelinkamerat uudelle tasolle. 40 megapikselin RGB-kennosta, 20 megapikselin monokromaattisesta kennosta ja 8 megapikselin zoom-kennosta koostuva kamera saa kiitoksia niin zoom-ominaisuuksistaan, vähäisessä valossa toimimisesta kuin kuvien laadusta ja erityisesti kohinasta vähäisyydestä.Lopputulokseksi testi antaa 109 pistettä, jolla se ohittaa helposti aiemmin ykköspaikkaa pitäneen 99 pisteen Galaxy S9:n sekä 98 ja 97 pisteen Pixel 2:n ja iPhone X:n. Huawein tavallinen P20-malli puolestaan ottaa kakkossijan 102 pisteellä.P20 Pro -malli erityisen kovat pisteet juuri still-kuvissa, jossa sen 114 pisteen arvosana on kymmenisen pistettä kilpailijoita edellä. Dx0Mark kertookin, että kyseessä yhden tai kahden älypuhelinsukupolven kokoinen harppaus.Tietysti monet arviointiperusteet ovat ainakin jokseenkin subjektiivisia, mutta eroja kuvissa iPhone X:ää ja Pixel 2:ta vastaan pääsee tarkastelemaan artikkeliin sijoitetuissa kuvissa.Joissain kohti P20 Pro ei välttämättä pääse Pixel 2:n tasolle yksityiskohdissa, mutta pääasiassa voitto menee Huawein suuntaa, joten riippumatta pisteistä Huawein ykköspaikka lienee ansaittu.Puhelinvertailu.com pyrkii saamaan omaan testiin P20 Pron, jotta saamme oman mielipiteen kameran kyvykkyydestä.