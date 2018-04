Applen seuraava iOS-päivitys jo ensimmäisenä avoimena beetana

Apple julkaisin hiljattain uuden iOS 11.3 -käyttöjärjestelmäversion iPhonelle ja iPadille. Pitkään beetavaiheessa oleva päivitys on ollut nyt vasta muutaman päivän virallisesti saatavilla vakaana versiona ja jo nyt seuraavaa versiota jaetaan avoimena beetana.Mobiilikäyttöjärjestelmän seuraava versio 11.4 on saatavilla, jos olet liittynyt Applen avoimeen beetaohjelmaan. Päivitystä pääsee siis kokeilemaan jo nyt, mikäli epävakaus ei haittaa.Juuri julkaistu iOS 11.3 on selkeästi tulevaa 11.4-versiota isompi uudistus, ja tarjoaa mm. akkuun tehtyjä ominaisuusmuutoksia sekä uusia animoji-hahmoja. Jotain kuitenkin on jäänyt myös seuraavaan versioon julkaistavaksi.Alkuun 11.3-versioon suunniteltu AirPlay 2 -tuki viivästyi ja on tulossa vasta tulevassa 11.4-päivityksessä, kertoo BGR . Tämän myötä Apple-laitteilla pystyy toistamaan mm. musiikkia useampaan AirPlay-kaiuttimeen eri huoneissa.11.4-päivityksen muista suuremmista uudistuksista ei ole tässä vaiheessa juuri tietoa.