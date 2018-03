Apple julkaisi uuden iPhone-päivityksen: uudet Animojit ja akku-uudistus

Apple julkaisi juuri uuden iOS-päivityksen. iPhone-päivityksen ominaisuuksista tiedettiinkin jo suurin osa, tai ainakin tärkeimmät, sillä omenayhtiö on aiemmin paljastanut esimerkiksi akun terveyteen liittyviä uudistuksia.Uusi iOS-versio, joka kantaa versionumeroa 11.3, tuo mukanaan päivityksiä erityisesti akun terveyteen, eli käytännössä suorituskyvyn ja akun välisen suhteen automatisointiin. Nämä juontavat juurensa loppuvuodesta kohun nostaneeseen paljastukseen, että Apple hidastaa vanhempia iPhone-laitteita tarkoituksellisesti, jotta akun terveyttä saataisiin varjeltua.Päivityksessä akun terveydestä tiedotetaan iPhone-käyttäjälle paremmin ja myös valinta suorituskyvyn tai akun terveyden välillä on jatkossa käyttäjän käsissä.Tämän lisäksi tarjolla on tietysti myös paljon muita uudistuksia, sillä iOS 11.3 on melko suurikokoinen päivityspaketti.Mukana on tietysti valtaisa määrä korjauksia ja pienempiä muutoksia, mutta suurempiin uudistuksiin lukeutuu mm. parannukset lisätyn todellisuuden ARKit-rajapintaan , mainitut akku-uudistukset sekä neljä uutta Animoji-hahmoa (leijona, karhu, lohikäärme ja pääkallo). Nämä tosin olivat jo käytännössä varmistuneet aiemmin Lisäksi iOS 11.3:ssa on uudistuksia Apple Musiciin, erityisesti videoiden muodossa, muutamia muutoksia App Storeen ja Safariin sekä parannuksia iOS:n oletusnäppäimistöön. Koko lista uudistuksista löytyy mm. Pierre Blazquezin Twitter-julkaisusta (alla).