Venäjän viranomaiset uhkaavat sulkea WhatsAppin kilpailijan Telegramin

Venäjän televalvontaviranomainen on pyytänyt tänään moskovalaisen oikeusistuimen kieltämään suositun pikaviestimentoiminnan.Venäjän viranomaiset ovat vaatineet Telegramia luovuttamaan viestivälityksessä käytetyt salausavaimet. Syksyllä 2017 saman vaatimuksen esitti Venäjän turvallisuuspalvelu. Telegram on kieltäytynyt pyynnöistä.Telegramin perustaja, maanpaossa elävä venäläinen Pavel Durov on kieltäytynyt takaovien rakentamisesta palveluun jo vuosien ajan.Telegramia käytetään paljon mm. poliittisten aktivistien toimesta, mutta sovelluksella on faninsa myös mm. jihadistien leireissä.Telegram on toiminnallisuudeltaan ja jopa käyttöliittymältään erittäin paljonmuistuttava sovellus. Se on kuitenkin tuonut paljon uusia toiminnallisuuksia sovellukseen, joita WhatsAppissta ei löydy, kuten tuen laajoille, jopa 5000 käyttäjän ryhmille.