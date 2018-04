Onko tässä tämän vuoden mobiilipelihitti? Tehnyt rahaa jo 15 miljoonaa dollaria

Kuluvan vuoden suurimpien mobiilipelihittien joukkoon on kivunnutvasta vähän aika sitten iOS:lle julkaisema Fortnite: Battle Royale . Peli julkaistiin viime vuoden syyskuussa PC:lle, Xbox Onelle ja PlayStation 4:lle, mutta huhtikuun 2. päivästä lähtien sitä on voinut pelata myös iPhonelle tai iPadillä.muistuttaa pelinä paljon viime vuonna PC:llä huippusuosioon noussuttaeli siinä on tavoitteena ammuskella pelialueen muita pelaajia ja säilyä itse hengissä mahdollisimman pitkään. Samaan aikaan pelialueella voi olla maksimissaan sata pelaaja, jotka yrittävät rikkoa toisten luomia suojauksia sekä päihittää heidät.Vaikka pelin iOS-versio on vasta reilun viikon ikäinen, on se ehtinyt takoa analyysitalo Sensor Towerin arvioiden mukaan 15 miljoonaa dollaria. Pelin julkaisupäivänä liikevaihtoa kertyi kehittäjille 1,8 miljoonaa dollaria. Osa tuotoista kertyi jo ennen toukokuuta, sillä peli tuotiin markkinoille invite only -muodossa maaliskuun 15. päivänä. Pelin voi ladata puhelimeen ilmaiseksi, mutta pelaaja joutuu maksamaan oikeaa rahaa jos hän haluaa enemmän pelin sisäisiä V-Bucks-kolikoita.