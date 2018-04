Tuleva vuodettu Huawei-puhelin tuhoaa suorituskykyennätykset

Huawein hiljattainen puhelinjulkaisu toi markkinoille kolme uutta P-malliston laitetta, joista parhaiten varusteltu P20 Pro nosti esimerkiksi kameran aivan uudelle tasolle kolmoiskamerajärjestelmällään Yksi asia P20-mallissa säilyi kuitenkin viimevuotisten laitteiden tasolla. P20 Pro sisältää Kirin 970 -piirin, joka on löytynyt jo viime vuoden lopulla esitellystä Mate 10 -mallista (kuvassa).Nyt huhut kertovat jo kuitenkin tulevasta Mate 20 -huippupuhelimesta, jonka järjestelmäpiiri olisi päivitetty uuteen versioon. Kirin 980 -piirillä varustettu esiversio tulevasta laitteesta on käynyt väitetysti myös AnTuTu-testiohjelmiston läpi.Vuodetut kuvat kertovat uuden sukupolven Kirin-piirillä varustetun Mate 10:n huimasta testituloksesta. Aiemmalla Kirin 970 -piirillä varustetut laitteet (esim. Mate 10 ja P20 Pro) saivat pisteitä noin 210 000, mutta tulevasta Mate 20:stä tehoa löytyy vuodon perusteella peräti 356 918 pisteen verran.Huawein uusi Kirin-piiri ei ainoastaan päihitä edeltäjäänsä merkittävällä marginaalilla, vaan on selkeästi edellä niin nykyisellä Snapdragon-huippupiirillä varustettuja laitteita kuin Apple A11 Bionicilla varustettua Applen iPhone X:kin.Esimerkiksi Galaxy S9 pääsee vain noin 250 000 pisteeseen ja Applen huippulaite saa AnTuTun testissä noin 230 000 pistettä.On tosin huomiotava, että Mate 10 julkaistaan todennäköisesti vasta loppuvuonna, jolloin Applella on tarjota jo uusi laite, todennäköisesti uudella A12-piirillä.