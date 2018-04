Lähimaksun maksimiraja nousemassa jo 50 euroon

Suomessa aiemmin Luottokuntana tunnettu maksupalveluyritysmukaan isompien ostosten maksaminen helpottuu tulevaisuudessa, kun lähimaksamisen maksimirajaa ollaan korottomassa 50 euroon . Maksukortin tunnuslukua ei siis tarvitse näppäillä hieman isompien päivittäistavaraostosten yhteydessä.Tällä hetkellä lähimaksaminen ilman PIN-koodia onnistuu vain jos ostosten suuruus on alle 25 euroa, mikä riittää hyvin pieniin ruokakauppaostoksiin, ravintola-annosten maksamiseen sekä juomien maksamiseen baarissa. Tätä suurempien ostosten maksaminen edellyttää käyttöoikeuden varmentamisen PIN-koodilla.Maksurajan korotuksen jälkeen PIN-koodin päivittäinen näpyttely vähenee ja ainakin teoriassa ostosten maksaminen pitäisi olla jouhevampaa.On tietysti aiheellista kysyä, että kuinka turvallista maksurajan korotus on. Ainakin periaatteessa varkaalla on mahdollisuus varastaa kortilta suurempia summia kerralla. Netsillä on ilmeisesti todettu, että väärinkäytöstapauksia on ollut lähimaksun yleistymisen jälkeen niin vähän, että maksurajaa voidaan korottaa.