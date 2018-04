Samsung vastaa Suomessa myytävän Galaxy S9:n akkuongelmiin: "Riippuu käyttäjästä"

Samsung myy tänäkin vuonna kahdella eri järjestelmäpiirillä varustettua Galaxy S9 -huippupuhelinta. Suomessa perinteisesti, ja myös tänä vuonna, tarjolla on Samsungin omaa Exynos-versiota, jossa on hiljattain havaittu ongelmia.Suorituskyky laitteissa on melkoisen identtinen ja sen suhteen valittamista ei lienee ole. Sen sijaan akkukestossa vaikuttaa olevan eroja, jotka eivät tietysti selity akun kapasiteetilla, joka on molemmissa versioissa sama.Exynos-piirillä varustetut Galaxy S9 -mallit ovat raporttien mukaan tyhjentyneet Snapdragon-malleja nopeammin, johon Samsung on joutunut nyt julkaisemaan vastineen.Yhtiön mukaan molemmat suorittimet käyvät läpi samat, laadun takaavat, testimenetelmät. Tiedotteessa käytännössä todetaan, että akkukesto riippuu sovelluksista ja käytöstä, joka on tietysti totta, mutta ei vastaa itse kritiikkiin.Samsung ei siis vastaa väitöksiin, että Exynos-piirillä varustettu laite pärjäisi heikommin toiminta-ajan osalta. Vaikka Samsung kertoo olevansa sitoutunut tarjoamaan parhaan mahdollisen kokemuksen käyttäjille koko laitteen elinaikana, niin tiedotteesta jää heikohko maku suuhun.Ehkäpä ongelmaa ei Samsungin mukaan ole lainkaan, mutta yhtiö ei edes kerro tekevänsä lisätestejä, joka olisi varmaankin PR:n puolesta se oikea vaihtoehto. Android Centralin mukaan Samsungin valmistaman Exynos-piirin teho ja jopa virtapiheys on sinänsä kunnossa, mutta korealaisyhtiön softapuoli on heikompi toteutus, jonka johdosta piiri käyttää enemmän virtaa kuin on joissain tapauksissa tarpeen.Exynos-piirillä varustettujen Galaxy S9 -laitteiden akkukestoa on parjannut mm. AnandTech arvostelussaan